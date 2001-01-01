[技术分析] 程紫曦：6.10英选“悬浮议会”黄金为何不涨反跌？周一如何操作？ [复制链接]

程紫曦：6.10英选“悬浮议会”黄金为何不涨反跌？周一如何操作？

不要去追一匹马，用追马的时间去种草，待到春暖花开时，就会有一批骏马让你挑选，亏损是不需要计划的，盈利才需要一个周密的计划，生活她就像一杯浓酒，不经三番五次的提炼，就不会这样可口！有时候，换个角度去思考，你会发现你有意想不到的收获。给自己的人生设立一个目标，给自己未来一个明确的希望，给自己的生活一个方向灯，让我们为着这个方向而努力，不断去超越自己，提高自己的水平，我们终将做得更好！

程紫曦：“脱欧”受“悬浮议会”影响，黄金承压下行 本次英国提前大选遭遇“最惨”结局。结果显示，没有任何一家党派获得超过半数以上议席，这也意味着英国将迎来历史上第六次“悬浮议会”。此次英国大选结果多少有些出人意料，而且悬浮议会对于英国的**稳定以及经济发展而言都会造成不利影响，按理说，市场避险情绪应当加强，黄金价格也会相应上涨。而实际上，今日金价继续延续前两日跌势。总结来说特雷莎·梅**失败，英国“脱欧”之路更加艰难，后期还是需要我们继续关注。

那么此次英国大选，出现了非常糟糕的情况，英国首相梅姨所在的保守党最终选票定格在318票，距离过半数数选票326票只差了8票，这意味着英国将再次出现悬浮议会，也就是说保守党无法独立执行，要跟其他党组联合执政。这可能影响到马上要到来的英国脱欧谈判。就当前来说黄金价格下行通道已经打开，加之将临的美联储6月加息预期提振了美元指数市场，并将为现货黄金空头提供强支撑，受此影响，部分黄金多头会选择获利了结，黄金价格进一步承压，1260美元将是关键支撑位。



程紫曦：黄金技术面 4小时上，价格下探跌落至短期均线下方，且下破位布林中轨，但从周期指标来看，势能上不具备空头走延续，因此4小时不宜过分看跌。目前，1295与1300两道强力压制得到确认，在没有重大利好支撑金价的情况下，很难有突破的可能，加上昨日跌破1280重要支撑，令空头更加肆掠。只不过，今日英国大选出现悬浮议会，混乱的局势一定程度上给予了金价支撑，因此不排除行情有再次站上1280的可能。而目前上方压力暂时关注昨日低点1270一线，上方压力则关注1260一线，这里将是介入多单的最佳点位。综合而言，风险事件未能爆发，多头短期将失去了避险支撑效果，因此日内操作上建议逢高做空为主！wei：czx485.



黄金操作建议： 1270附近做空，止损1275，目标1260，跌破持有;

1260附近做多，止损1255，目标1270，破位持有;



程紫曦：黄金多单解套 1.在1280-1285的空单，在仓位足够的情况下，在1270附近补多拉升均价，行情首次触及此处会有一波反弹看1275附近，届时可减仓或者小幅获利出局。若行情先行破位1270-1268一线支撑，多单可考虑减仓或者离场。

2.在1285-1292的空单，在资金充沛的情况下，可在1268-1270一线可补多拉升均价，反弹至1275附近可减仓。若行情先行破位1270-1268一线支撑，则关注1264一线强支撑，依然可补多。这里也是布局中线多单的绝佳点位，多单可继续持有。

3.因套单点位的不同，建议仅供参考，具体可联系笔者本人，紫曦为你量身打造解套方法。

程紫曦czx485寄语：你的格局决定你的结局，投资决策一定要理性和果断。在项目判断和决策的过程中一定反复审问自己，有没有夹杂任何感情因素，情绪是否稳定，是否客观。一个自身情绪极不稳定的人，在风云变幻的投资市场没有生存空间。人不是因为有钱了，心才能静下来。而是因为焦急的心，即欲望静下来了，然后才赚了大钱。一个浮躁的人是注定不会赚到大钱的，先让自己浮躁的心静下来，这是投资格局必修的第一课。



