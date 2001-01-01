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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 覃汐妍：6月10黄金空头来势汹汹，生命线反攻箭在弦上
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[技术分析] 覃汐妍：6月10黄金空头来势汹汹，生命线反攻箭在弦上 [复制链接]

黄鹭盈

红豆币
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发表于 2017-6-10 09:39:31 |显示全部楼层
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　　覃汐妍：6月10黄金空头来势汹汹，生命线反攻箭在弦上

　　纵观黄金走势，近几日可谓是冰火两重天。三天前市场一片多头局面，大阳线一根比一根实体大，上攻欲望那是空前高涨。几乎全市场都在热血沸腾，一个近乎统一的口号是----拿下1300点，夺回黄金牛市，只考虑前期高点1337点的阻力。时隔三日，市场一片哗然，1300望梅止渴，多头已经溃不成军。这世道，这行情，一日不见三秋去也!所以投资需谨慎!不但要有贴近实战的技术，还要有清醒的思维，切不可一味地贪婪。
　　

　　
　　我们看看黄金日线走势，在技术面分析一下后市运行情况。日线黄金收盘刚刚好位于生命线1267点。这样就给多头预留了一线反攻机会!不管市场空头如何强势，生命线这里必有反弹出现!!!对于指标分析来看，目前cci处于80点位，属于强势运行。Macd依旧运行在金叉昨天之中。分时图型显示，连续杀跌以来，各个指标系统严重超卖，急待反弹行情来修复。再加上前期的多头浩浩荡荡的大人气还在回味，有理由，有技术面支撑，我们分析认为，后市黄金反弹走势一触即发，届时多头又会疯狂反击。一旦反弹出现，多单解套的，获利的请务必离场，反手做空!多单止盈点位在5日均线，目前点位位于1277点附近!
　　实盘操作建议参考，1267点做多，1264点止损，1277点止盈!一旦黄金价格，触及5日均线，就出局多单，空单开始建仓!空头目标还远着呢!
　　撰稿人：覃汐妍
　　免费指导V信：LLY464

生命线, 黄金

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