[技术分析] 程紫曦：6.10英国大选无力拯救黄金，下周黄金是涨是跌？多单解套 [复制链接]

程紫曦：6.10英国大选无力拯救黄金，下周黄金是涨是跌？多单解套 有时候，衡量一个人的高度，不在于智商或情商有多高，而在于逆境上有多么坚韧。逆境商高的人，往往能把逆境当作激励自己前进的动力。因此，在某种程度上而言，你对待逆境的态度，将决定了你究竟能走多远。世界本就不公平，有人生于贫穷，有人诞之富贵。你毕生努力的目标，对某些人来说，可能只是起点。但那又怎样，这是个充满变数与机遇的时代，逆袭的事情无时无刻不在发生。特别是在弱肉强食的金融市场，每一天都在上演成王败寇的剧情，最不能失去的是对未来的向往。转机往往把握在努力改善的人手中，只有一步步往前走，你才能摆脱脚下的淤泥。



程紫曦czx485：加息临近，黄金多头梦灭

市场关注的英国大选结果已经出炉，但雷声大雨点小。几位候选人都未能达到326票，而这样的结果促使了保守党寻求其他党派组建联合zheng.fu，目前保守党和北爱尔兰民主统一党达成了协议，允许“梅姨”留任总统。英国首相特蕾莎梅将于伦敦时间今日中午12:30北京时间19:30，前往白金汉宫请求允许其组建新zheng.fu，特蕾莎梅表示，将有信心组建一个新的zheng.fu，目前虽然未获得压倒性的优势，但对脱欧谈判的前景依然保持乐观。这一结果可能让英国**陷入混乱，或令脱欧谈判延后。

这个英国大选都跟闹眼子一样，对市场并未做出任何的反应，金价没有明显的波动，继续维持弱势震荡的走势。脱欧进程谈判受到太大影影响应该是提升市场避险情绪，但是黄金却维持弱势，从这点上来看，大选的不确定性对于市场的影响有限，而欧银决议偏鸽和科米证词降低美国**风险避险降温双项利空，加上美联储即将6月利率决议，以及技术盘面的双顶承压空头回补，综合评估黄金还有进一步下跌扩大跌幅的可能。



程紫曦分析：对于英国大选的结果基本上已经可以确定了，保守党派特蕾莎·梅当选，但是，工党赢得更多的议会席位，这将会对于保守党所主张的硬脱欧的政策形成阻碍，也就是说反对的人将会增多，势必会影响政策的实施，利空英镑，利多美元，利空黄金等，由于这是一种最折中的结果，所以对市场的影响不会很大，但是对黄金多头的影响却是致命的。黄金多头的唯一精神支撑就是英国大选所带来的避险情绪，如今多头冲击千三的美梦依然破碎，后市在美联储6月加息的影响下，程紫曦建议转战空头。



程紫曦：黄金技术面

4小时上，价格下探跌落至短期均线下方，且下破位布林中轨，但从周期指标来看，势能上不具备空头走延续，因此4小时不宜过分看跌。目前，1295与1300两道强力压制得到确认，在没有重大利好支撑金价的情况下，很难有突破的可能，加上昨日跌破1280重要支撑，令空头更加肆掠。只不过，今日英国大选出现悬浮议会，混乱的局势一定程度上给予了金价支撑，因此不排除行情有再次站上1280的可能。而目前上方压力暂时关注昨日低点1270一线，上方压力则关注1260一线，这里将是介入多单的最佳点位。综合而言，风险事件未能爆发，多头短期将失去了避险支撑效果，因此日内操作上建议逢高做空为主！



黄金操作建议：

1270附近做空，止损1275，目标1260，跌破持有;

1260附近做多，止损1255，目标1270，破位持有;



程紫曦：黄金多单如何解套？

任何投资者操作时最怕的就是多到天花板，空到地板!哪怕是我，对于这种天花板多地板空的天地锁也是相当头疼的！只是这两天多头泛滥，很多人都在盲目的看千三了，相信1290上方追多的投资者数不胜数！上次的高点1296不破的情况下，怎么能够去盲目的追多呢？我不管在文章中怎么写，可是总是有人听不进去，容易上头的人不适合做投资！合理的分析都没有的话，就不要在那里抱怨自己在亏钱，你不亏谁亏？说了这么多，只想也是希望你们能够听的进去，到最后，单子被套后，自己急得团团转不说，眼看着自己的资金不断缩水，可谓真的是焦头烂额，那么关于你追的天花板多单到底该怎么解套呢？

1、1293-1295追多的，那真的就是追到天花板了，这个位置还敢进多的，紫曦只能说佩服你的胆量了，古代冲锋陷阵你们肯定能当将军的！

2、周三或周四1280上方的多单，这个区间进多的，也还能够理解！至于你们为何没有在1293附近出掉自己的单子，反而被套了，也只能怪自己太贪心，听信一些看涨千三的谣言！

对于上面两种多单被套的情况，如果收线收于1270下方，黄金可能再次下行达1270--1268附近。被套做多单的紫曦建议单子止损带到1266，在1268加仓做做多单，上方目标1276-1280附近。如果今日收线能够在1270上方，行情还是有机会再上1280上方，多单被套的朋友也就不要着急！想了解根据具体的策略可以找程紫曦获取！



程紫曦寄语：抱怨是死亡的开始，信任是翻倍的起点。善学者，假人之长以补其短,如果自己不懂投资理财，可以向专业人士学习。用长远的心态，用稳健的操作，让未来的自己感谢今天你的选择，让未来的收益见证此刻的决定。你的选择多明智，决定你的投资多自如。聪明的人玩市场，跟风的人博市场。亏损的理由成千上万，盈利的理由只需要一个。赚不赚，市场会给所有人答案！wei：czx485我只会尽情布局，把握节奏，蓄势翻仓，赚给你看！！！





