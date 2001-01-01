[技术分析] 程紫曦：6.10周评黄金持续下跌后市还会涨么？下周分析及多单解套 [复制链接]

程紫曦：6.10周评黄金持续下跌后市还会涨么？下周分析及多单解套 伟大都是熬出来的，为什么用熬，因为普通人承受不了的委屈你得承受，普通人需要别人理解安慰鼓励，你没有，普通人用对抗消极指责来发泄情绪，但你必须看到爱和光，在任何事情上学会转化，消化，普通人需要一个肩膀在脆弱的时候靠一靠，而你就是别人依靠的肩膀。此刻的你只是缺少一个指引你走向正确方向的引路人，我不知道自己是否适合你，但是得在你看完帖子后才知道，不要给自己再次留下遗憾。



程紫曦：本周重大消息面回顾

英国大选方面，在选前各路民调显示特蕾莎梅领导的保守党支持率全部领先，预示她将赢得议会多数席位。这一消息令避险情绪减弱，打压黄金。

欧洲央行方面，昨日利率决议宣布维持利率不变，入市场预期的上调了GDP预期，下调了通胀预期，并且宣布未来不会再降息，决策官员甚至未讨论逐步结束2.3万亿欧元的资产购买计划。由于此次会议并未有符合市场预期且毫无政策紧缩迹象，对黄金没有太大影响。

美国方面，科米作证指称特朗普解雇他是为了破坏"通俄门"调查，但是由于其证词周三已经提前曝光，所以影响有限。wei：czx485.



程紫曦：黄金技术面

4小时上，价格下探跌落至短期均线下方，且下破位布林中轨，但从周期指标来看，势能上不具备空头走延续，因此4小时不宜过分看跌。目前，1295与1300两道强力压制得到确认，在没有重大利好支撑金价的情况下，很难有突破的可能，加上昨日跌破1280重要支撑，令空头更加肆掠。只不过，今日英国大选出现悬浮议会，混乱的局势一定程度上给予了金价支撑，因此不排除行情有再次站上1280的可能。而目前上方压力暂时关注昨日低点1270一线，上方压力则关注1260一线，这里将是介入多单的最佳点位。综合而言，风险事件未能爆发，多头短期将失去了避险支撑效果，因此日内操作上建议逢高做空为主！



黄金操作建议：

1270附近做空，止损1275，目标1260，跌破持有;

1260附近做多，止损1255，目标1270，破位持有;



程紫曦czx485：解套前有话说

至于被套的朋友我相信大多数都是按照自己老师的指导操作的，为何没有及时止损？长痛不如短痛这个道理大家都懂，但是一般人都犹豫，正是这种犹豫导致自己陷入长期的焦灼中。我相信你们肯定在网上找了很多的解套帖子、老师，解套我也能解，但是解了一次又一次，你还是一直被套，那就应该好好反思下。解套消耗的不光是你的精力，还有你的资金，你来到这个市场的最终目的不就是想让自己的资金增值吗？我想没有一个投资者说我来就是想被套的，我这里教你的不仅仅是技术，最重要的还是培养你自己的做单能力，哪怕你哪天不到我这做了，当然这种可能性还是很低的，我还是希望你可以养成自己的投资习惯。



程紫曦寄语：性格，态度决定了成败；决定成功的，不是市场，不是行情，而是投资者本人。所以我的客户，我告诉他们，你们要学会分析，自己有判断。不要完全依赖任何一个老师哪怕是我也一样。我希望你们在和我合作一段时间后，可以和我去讨论行情，而不是问我，老师现在多还是空。对于我来说：只要你想学，我就会教！



