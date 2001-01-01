[技术分析] 程紫曦：6.10黄金低位收官后市会涨么？周一走势分析及多单解套 [复制链接]

程紫曦：6.10黄金低位收官后市会涨么？周一走势分析及多单解套 我有一块黑色的画布，我还有许许多多的颜料，我得到我所想要的。现在我拥有较大数目的财富，但是，在多年以前，当金钱的数目较少时，我也拥有同样多的乐趣。因为我深知，我想做的事情必定会达成。



程紫曦czx485：黄金为何暴跌的原因

1.英国大选避险作用不给力。即使出现市场预测的最糟糕结果“悬浮议会”，但是这种情况仍然在投资者的预料中，所以避险效应的作用经过消化后，能推升黄金上行的能力明显减弱。

2.美联储6月加息压力。最近这一周，市场重磅消息太多，以至于人们暂时忽视了美联储加息这一把利剑。当英国大选、科米证词等事情结束，加息又重新成为了投资者的关注主线。昨日靓丽的初请数据，一巴掌打醒了某些人的“牛市梦”，黄金价格当晚大跌10美元。

3.多头获利了结。“聪明钱”已经卖出事实，黄金多头获利平仓了结。从股票、贵金属、债券以及波动率四个指标资金流向看，投资者开始撤离黄金等避险资产，转向风险资产。这在一定程度上拖累了金价。

4.遭遇关键技术阻力打压。黄金价格自从在1296美元受阻后，便扭转形势连跌3天。若后市没有利好消息的支撑，黄金价格短期将继续下行，初步支撑看向1260美元。 程紫曦：黄金技术面

4小时上，价格下探跌落至短期均线下方，且下破位布林中轨，但从周期指标来看，势能上不具备空头走延续，因此4小时不宜过分看跌。目前，1295与1300两道强力压制得到确认，在没有重大利好支撑金价的情况下，很难有突破的可能，加上昨日跌破1280重要支撑，令空头更加肆掠。只不过，今日英国大选出现悬浮议会，混乱的局势一定程度上给予了金价支撑，因此不排除行情有再次站上1280的可能。而目前上方压力暂时关注昨日低点1270一线，上方压力则关注1260一线，这里将是介入多单的最佳点位。综合而言，风险事件未能爆发，多头短期将失去了避险支撑效果，因此日内操作上建议逢高做空为主！wei：czx485. 黄金操作建议：

1270附近做空，止损1275，目标1260，跌破持有;

1260附近做多，止损1255，目标1270，破位持有;



程紫曦：黄金解套策略：

第一、重仓被套的朋友，首先需要解决的是减少持仓，以降低爆仓风险，因为爆仓的话将一无所有。目前黄金关注下方1264美元支撑破位情况，如果不能破位有仓位可以逢低补多拉低均价；如果跌破阻力位置，行情预计会测试1260美元一线支撑。

第二、轻仓被套的朋友，可以根据波动情况布局操作，根据实时提示在区间内高空低多，来回操作以抵消亏损实现盈利。

第三、深套的朋友，比如单子套在1280美元上方的，可以利用空余的仓位短线把握，用盈利抹平亏损，然后等反弹及时出逃解套，而目前正是低位多单的好时机。更多详情方案可以带上持仓截图，根据单子的实际情况作出最佳的解决方案



程紫曦寄语：不要抱怨世上的不公，市场给予每个人的起点都是一样的，有时候你比别人早一步抓住机遇，就可能获得更多的惊喜和成功。所以说要好好把握住生命中的每一个机遇！世上是没有后悔药的，既然心动，就要付出行动！稳健获利才是我们追求的王道！程紫曦常说临渊羡鱼，不如退而结网，望梅止渴，不如退而种树。一次两次的机会你没能抓住还好，如果所有机会摆在你面前你都未能抓住，那么你也就只能做“临渊羡鱼，望梅止渴”了。

