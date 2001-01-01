6.10黄金暴跌多单套，加息来临如何布局可获利？ [复制链接]

6.10黄金暴跌多单套，加息来临如何布局可获利？ 英国大选，算是最近给市场带来影响比较大的，有时候晚上做梦都能梦到自己投了一票，与其说是保守党和自由党的PK，不说如是多头和空头的较量，人生还有谁比梅姐更尴尬？又是请求允许其组建新zheng.fu，特蕾莎梅表示，将有信心组建一个新的zheng.fu，又是搞出来个悬浮议会，这是英国史上估计zheng.fu公信力丧失的最好代表。可是，折腾完之后，一看，黄金没跌，黄金没涨，从下午的1276到1271这个范围内，5美金横盘整理，这是不是也是一种另类的对英国大选的抗议？无声胜有声吧。 黄金从日线图来看，连续两天收阴，进入中线调整。英国大选，保守党小幅领先工党选票，梅姨当选，但是不符合预期的一党执政的预期，要组建联合执政的悬浮议会，英镑大跌，助推美元指数反弹，打压黄金的价格，亚盘直接K线实体跌破1276一线的前期低点，4小时图正式形成空头趋势，多头反弹力度偏弱，若晚间黄金继续回落，或者维持低位盘整，导致周线收阴，则可以确认1295阻力有效，并且在美联储6月加息预期较高的情况下，耶伦或将再次导演鸽派加息，1295将有可能成为短期顶部，下周开始我们的交易就以逢高做空为主。晚间重点关注下方1260一线的支撑，上方短线1276一线的阻力 黄金午夜及下周一操作策略： 1.继续下挫至1261不破激进一点的可轻仓布局多单，止损1257，目标1270；保守的可能下方触及1257一线做多，止损1253，目标1270； 2、后市反弹至1270一线可布局一波空单，止损1273，目标1260； 原油从日线图来看，连续收阴，空头力量强大，但是本周肯定收阳。此时我们要谨慎追空，在45一线这里有望筑双底反弹，从4小时图来看，目前盘整于45-46区间震荡，空头力量有所减弱，多头力量有所加强，今日重点关注区间的突破，从大级别来看依旧是偏空运行，可以等待区间的突破，从一小时图来看，依旧在区间震荡，但是空头力量有所减弱，可依据区间高抛低吸，美国今年要加息3次，后期将会提振油价，油价下半年可能会反弹创新高，日内上方关注46.5一线压力位，下方关注45一线支撑，晚间操作及下周策略建议可高抛低吸。 晚间及下周原油交易策略： 1、建议46.2-46.5一线做短空，止损0.3个点，目标45.5-45.3 2、建议回调45.2-45.5一线做多，止损0.3个点，目标46-46.2 生活工作怎样与投资兼顾，稳健才是正确的选择！我没有神单，只有多年的风雨经验。对于市场从来都不缺机会，缺少的只是你的一份信任，我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师！ 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935





