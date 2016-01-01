[技术分析] 程紫曦：6.10“黑天鹅”起飞黄金为何下跌？后市如何操作及多单解套 [复制链接]

程紫曦：6.10“黑天鹅”起飞黄金为何下跌？后市如何操作及多单解套 人人都觉得可行的事，往往都不可信;人人都觉得没有希望的事，奇迹每每就会发生。这就跟寓言所讲的“龟兔赛跑”是一样的道理。现实生活中，你不会想到乌龟会跑过兔子，可是结果恰恰就是这样，乌龟跑到了兔子的前面。



程紫曦czx485：晚间黄金为何不涨反跌 激战了一天的英国大选终于结束，其结果只能用一个大写的尴尬来形容。虽然，结果显示保守党依然是最大党派，但由于未能达到最低326票的要求，失去了在下议院的过半数席位的独立执政基础，悬浮议会也由此诞生。对于这样的结果，想必所有人都始料未及，而民调的不靠谱也再次被得到证实。

悬浮议会再现，对目前的英国而言，并不是一件好事，因为脱欧谈判已不到两周时间，若要让保守党与其它党派结盟来组建联合执政，恐怕会对脱欧谈判造成影响。从脱欧立场来看，预计保守党与其它党派结盟的可能性会很小，毕竟保守党对脱欧一事势在必行，而其它党派则希望英国能继续留欧。可以说，脱欧上的分歧令保守党处于孤立无援的状态，其要么主动寻找盟友，联合组建新党派，然后共同解决脱欧一事；要么在缺少多数派的状况下，于半年内再度重新举行大选，但在此期间，脱欧谈判势必会延后，不确定性也将加大，同时也会令市场对英国无执政的空白期感到担忧与恐慌，这样一来，黄金价格将会扭转颓势，借助避险情绪的回归展开上行。总而言之，英国的悬浮议会是后续我们需要关注的重点，其对金价料将会造成不小的影响。

从理论上来说，英国出现悬浮议会，加大了英国的混乱局势，黄金也将从中获得强力支撑，但目前金价似乎没有反弹的迹象，反而有走回落的可能。这只能说明市场在悬浮议会未得到明确指引前，仍选择了观望。另外，下周美联储将公布利率决议，6月加息基本已经确定，对黄金依然存在打压，所以市场对黄金的持有量被大大缩减。



程紫曦：黄金技术面 4小时上，价格下探跌落至短期均线下方，且下破位布林中轨，但从周期指标来看，势能上不具备空头走延续，因此4小时不宜过分看跌。目前，1295与1300两道强力压制得到确认，在没有重大利好支撑金价的情况下，很难有突破的可能，加上昨日跌破1280重要支撑，令空头更加肆掠。只不过，今日英国大选出现悬浮议会，混乱的局势一定程度上给予了金价支撑，因此不排除行情有再次站上1280的可能。而目前上方压力暂时关注昨日低点1270一线，下方支撑则关注1260一线，这里将是介入多单的最佳点位。综合而言，风险事件未能爆发，多头短期将失去了避险支撑效果，因此日内操作上建议逢高做空为主！wei：czx485.



黄金操作建议： 1270附近做空，止损1275，目标1260，跌破持有;

1260附近做多，止损1255，目标1270，破位持有;



程紫曦：黄金多单解套策略 1、1293-1295追多的，那真的就是追到天花板了，这个位置还敢进多的，紫曦只能说佩服你的胆量了，古代冲锋陷阵你们肯定能当将军的！

2、周三或周四1280上方的多单，这个区间进多的，也还能够理解！其实周三紫曦也是在昨天1288这个位置做了一波多单，但是思路紫曦更多的是看空，多单也就只是短多，在行情反弹1293附近获利平仓了！至于你们为何没有在1293附近出掉自己的单子，反而被套了，也只能怪自己太贪心，听信一些看涨千三的谣言！

对于上面两种多单被套的情况，如果收线收于1270下方，黄金可能再次下行达1270--1268附近。被套做多单的建议单子止损带到1266，在1268加仓做做多单，上方目标1276-1280附近。如果今日收线能够在1270上方，行情还是有机会再上1280上方，多单被套的朋友也就不要着急！想了解根据具体的策略可以找紫曦获取！



程紫曦寄语：若过去的机会被挥霍，就请握紧当下的行情，错过了月亮你若流泪，那么必将错过群星。如果苦难是一种经历，止损是一种成长，请不要将这个时间拉的太长，如果长时间的享受苦难，长时间的处于成长，那么就是一种变态的颓废，投资绝对不是搞慈善，错误的交易就是捐款。海上月是天上月，眼前人是有缘人，错过了什么都不要紧，此刻开始依旧为时不晚。





