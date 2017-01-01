[技术分析] 6.9黄金暴跌，趋势行情为什么你还在被套亏损？ [复制链接]

6.9黄金暴跌，趋势行情为什么你还在被套亏损？ 首先告诉我是不是大赚了？持续弱势横盘，下午就明确告诉大家1275一线可以做空单，行情墨迹了几个小时，给足了大家空单进场时间。想赚钱的肯定就去了，不想赚的我也不可能拉着你去，再说了你赚或者亏跟我没有半毛钱关系，我做好自己的分析就可以。美盘如期见下跌，第一目标1270一线轻松给到，第二目标1265一线也相差无几，总之不管怎么样，只要干空就是赚。至于是吃肉还是喝汤在于你怎么操作，最佳进出场点位固然是我们极力追求的，但也不可能每次都能精准做到，大家摆正好心态看淡即可。



如果你是一个刚刚入门的投资者，或者是一个长期亏损的客户，请看看我下面总结出来的亏损原因。自己是不是也存在同样的问题？薇鑫tcy90935 1，没老师指导，自己到处看群做单，看小周期做，来回追，来回损； 2，自己主见很强，从来不单独信哪一个人的，看各个老师的分析，自己综合着做单。看对了的，自己因为没有信心，都没进场，看错了的，都做进去，亏了而且心里极度不爽，感觉天昏地暗的； 3，有老师指导，总是重仓做单而且总是看反； 4，看对的时候，赚一点小钱就出了，看错的时候，就套单或者锁单，最后总是砍在最低点或者天地连环锁全砍； 5，震荡行情做的还行，但是有一天重仓来回追来回砍了之后，对行情有了恐惧感，觉得每天都是单边，不敢做单，但实际上每天都是震荡；突然有一天觉得是震荡的时候，结果是单边 6，单边行情，看对了，但是总是不到进场点，错过了，好不容易做上一单，结果先震荡一波，导致赚一点点就跑了，懊恼不已之时，博个回调就被套了。一被套就盘整，总觉得至少能回调保本或者小亏出场，虽然知道趋势已经很明显反了但是还是被温水煮青蛙越套越深，最后砍在最高点或者最低点。灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 你没赚到钱，单子被套了，是你没有选对老师，这些都没有关系，你可以重新选择，实力就是最好的证明！单子被套，我帮你解套；投资亏钱，我帮你翻仓！以前选错了，是你的运气不好，现在不选择，将会是你的遗憾。 佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人。 我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935

