

程紫曦：6.9“悬浮议会”对黄金有何影响?大选后黄金如何操作？ 一流的高手参禅悟道，二流的高手只做不叫，三流的高手偶尔放炮，四流的低手到处演讲做报告，五流的低手混私墓，六流的低手混劵商，七流的低手混公墓，八流的混混天天写荐股报告，不入流的骗子偶尔抓个涨停板就大喊大叫！



程紫曦：英选“悬浮议会”会给英国政局带来什么?

毫无疑问，悬浮议会将英国政局拖入了一场更加混乱的局面当中。“悬浮议会”的结果并不自动开启另一场选举。选举中获得议会最多席位的——如梅所代表的保守党将获得优先组阁权，在此情况下，保守党会力图和选举中获得更少票数的某一小党组成联合执政。CNN在报道中分析认为，在当前情况下，拥有组阁优先权的保守党最有可能选择的是与北爱尔兰的民族统一党联合wei：czx485。

以英国脱欧为例，目前英国各党派立场鲜明，保守党支持硬脱欧，工党支持软脱欧，自由民主党是亲欧立场，而苏格兰民族党高举着苏格兰独立的大旗。各党派的立场差异使得组阁前景复杂。”

BBC报道称，“悬浮议会”同样可能给英国经济带来负面影响。当天早些时候，由于担忧“悬浮议会”的前景可能延迟脱欧谈判，英镑迅速下跌，达到6周来的最低水平(跌幅达2%)。



程紫曦：“悬浮议会”对黄金价格走势有何影响?

在民调结果未公布之前，市场普遍预计英国首相特蕾莎·梅所在的保守党将获得最终的胜利，但现在看来有点悬。英国大选本身就令**风险加剧，现在大选结果如此，再给英国脱欧进程蒙阴，在市场不定性的影响下，现货黄金价格得到一定的支撑，金价开始回转。

另外，如果此次“悬浮会议”真要开始，那么英国首相特蕾莎·梅面临卸任的风险也将加剧。欧洲大选首只黑天鹅欲振翅高飞，受到避险黄金买盘，金价或将重启上行通道，今日金价有望扭转跌势。



程紫曦：黄金技术面

黄金下探收低，走势趋弱，日线上录得带有下影线略长的阴住，实体价收于短期均线下方，且周期均线呈下探之势，周期指标均死叉下行，需求进一步的势能做指引，日线来看还存在下行空间。

4小时方面，昨日盘价格下探跌落至短期均线下方，且下破位布林中轨，但从周期指标来看，势能上不具备空头走延续，因此4小时不过分看下行。大涨过后承压，消息支撑降低，黄金自高回落做技术性修复，短期内上方阻力1282，下方支撑1271以及重要的1265，今日周五盘重点关注上下位置的突破情况，在整体维持上行格局背景下，交易维持低多看涨，倘若市场借助风险事件下破1265支撑，那么空头逆转将会改变上行局面，不过在此之前还是要遵循交易原则跟低多为主。



黄金策略：

1.1271附近做多，止损1267，目标1278附近

2.1280-1282附近空，止损1285，目标1274附近



听了很多大道理，可依然做不好交易，学习了很多理论知识，可仍然不能游刃有余，如果我们不贪婪，我们不会被打败，如果我们不恐惧，我们将获得胜利，有时候想证明给一万个人看，但发现最后能懂的只有自己，市场的生存法则就是弱肉强食，注定有一批人将被市场所淘汰，战争不会给军人解释的机会，大浪淘沙，沉者为金，愿和您共同前行！套单、锁单或者操作不佳的欢迎前来交流。



程紫曦寄语czx485：投资要成功无非两条路，要么独具慧眼，像巴菲特一样长期坚守估值理念，要么放弃你固守的方向，如驾驶帆船一般顺势而为，否则市场往往会先把你灭掉然后再证明你的逻辑是对的。因此，在很多判断市场趋势逻辑并存的条件下，对逻辑的筛选比迷信一种逻辑要有价值得多。











