[揭密龙虎榜] 张发景：平局！黄金白银异常平静，美盘会爆发？ [复制链接]

张发景：平局！黄金白银异常平静，美盘会爆发？

英国大选结果令人尴尬，最坏的打算“悬浮会议”意外登场，保守党胜出却没有拿到半数投票，接下来无论是面临与其他党派共同组建内阁还是进行第二次大选公投，都将很大程度的减速英国脱欧进程，这样的结果也让市场一片失望，黄金波幅不大，并没有出现投资者所期待的暴跌，但是并不代表扭转趋势，空头在短线上还是有一定的优势，回调到高位即可进场

黄金技术面

现在的黄金走势，短期高位受阻第一根阴线是最佳做空时机，昨天的走势一波三折给人想象的空间，行情跌破了1277美元，并且一次性跌到了多头支撑区域1271美元，今天这里依然较好的支撑，黄金收出一根探底回升阴线，目前高位回落初步确立了头部下跌开始，当然在关键的时候遇到了支撑，可能会造成思想上的波动，是不是要做个多单呀，还要继续做空吗？交易中最难的事情不是行情确立后第一次做空，而是在做空中怎么延续，怎么克服自身的弱点，我们看到短期线现在依然是没有成功跌破的，说明下跌还没有结束，另外短期线向上支撑不够彻底，彼此之间存在分歧，有一点软弱的感觉，这样黄金即使因为短期内超卖出现反弹，也不会向上走的太高，从1295美元向上受阻阴线，是向上循环周期结束的信号，行情将正式开始下跌。

结合目前向上缠绕的阶梯看，首先是1268-1270美元，今天可能会到，之后是1265美元，是否有更大的空间，关键在于后续的支撑后出现的反弹力度，4小时在1260美元以上有一个波段多头格局，也就是说具备反弹的机会，昨天跌破1282美元也没有修正，这点看黄金今天探底后有望反弹，当然不排除一次性跌到1265美元下方的可能性，毕竟过去这样的事情发生很多次了，在第一次1295美元调整的时候就没有很好的在1260附近反弹而是直接不断下跌的，这次有没有可能发生，下方中期线正在松动，这样的事情也是存在的，后续的反弹都是战略做空的机会。

原油技术面

原油昨天再次受阻下跌，在45.18美元企稳反弹，目前很弱，小时线上行情出现背离，但是今天可能再次新低，出现三重背离，4小时缠绕下行，预计震荡后还有新低，4小时企稳阳线将会逐步反弹突破46.10美元，走向压力点46.70美元，日线只要出现阳线，后续的颠簸都是战略布局的机会，至于是否跌破43.72美元，暂时还看不到，当然不排除任何意外，只要信号还没有出现之前都有可能，不过跌破与否不改变中长期看涨的思路。



