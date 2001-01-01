[技术分析] 谭灿芸：黄金白银投资不是赌博，控制风险才是王道 [复制链接]

谭灿芸：黄金白银投资不是赌博，控制风险才是王道

如果你把投资市场当成赌博来对待，那么对不起，你已经输了，正所谓十赌九输，这不是没有道理的。如果你把贵金属投资也用赌博的心态来对待，那么你就不用开始了。在灿芸看来，贵金属投资是一门艺术，我们只有去欣赏她，去了解她，顺着她的规律和习惯，以更小的风险获得更大的利润，才能取悦到我们自己，就像我们追一个女生，先得去了解她，然后找一种适合她的方式去追她，这样才有可能追到手，对症下药，才不会浪费很多时间。



不论行情如何变化，你必须得遵循交易原则，我们在关键支撑附近买入，在关键阻力位附近卖出，中间点位，我们尽量不要去做单，稳健盈利。中间点位做单，风险大，利润小，不要觉得说你想做长线，可是，你的长线方向确定拿对了吗，你能拿那么久吗？在这个市场，我们赚的就是震荡行情的差价，高估低渣永远是我们每一天的整体思路，也许有些时候会出现破位，行情反转，但绝大多数的行情更是以震荡为主，只要严格带好止损，严格看好目标，而不是在好的震荡行情里赚几个点就跑，那么，你就完全不用怕什么，赚好几次，一次就扫损完了。



而且在灿芸的个人经验和经历中，如果你想稳健盈利，你最好只做震荡行情，快进快出，只要把握好点位，虽然每次可能只有3-5美金，但是从数学的角度来说，这样的获利期望值是很高的，同时，如果你想减少在单边行情里的不断扫损，你可以选择放弃周三或者周五做单。



投资者在任何的金融投资中，无论投资品种大小，都必须承担和接受风险的。那么既然风险是避免不了的，那么投资者在进入交易后最重要的就是学会怎样控制风险，下面有灿芸来说明哪三大控制能有效地控制住金银投资交易中的风险。



一、时间控制



在金融投资中，只要一旦进入了交易，就会面临不同程度上的风险，所以投资者首先最为重要的一点就是把握控制住入场交易时间。



而投资者的持仓时间与风险也是息息相关的：持仓时间越短，所面临的风险就会越小；而持仓时间越长，所面临的时间将会越长，所以控制持仓时间是很重要的。



二、仓位控制



关于仓位控制，很多专业人士认为三分之一仓位才是合理的。但是每个投资者专业程度和资金量等系列情况都不一样，这种说法也是不太合理的。



每个投资者的自身情况的不同，对仓位的控制也是不同的，所以要结合自身情况来控制适合自己的仓位。但是如果一旦发现方向出错，一定要严格止损。



三、技术控制



技术控制是指投资者在对行情进行综合性的分析后，运用科学的止损方式将风险控制在亏损的最小范围内。不能一味地遵从专业人士的分析，应该有自己的判断和方向，专业的人士也有判断错误的时候，不可能对任何事件都能做出精确的预测，特别是刚入门的投资者，一定要养成跟着下止损的习惯。



谭灿芸老师为投资者们总结的三大风险控制的有方法，衷心希望每位投资者能在投资过程中选对方向，将风险降到最小化。投资必有风险，投资者也必须能够承担以及接受风险，理性投资，理想收益!



投资的本身就是一种对自身的修炼。不断的修炼，才能晋升为成功者的行列。想要走的更远，与谁同行才是关键，一个人能走多远，要看他有谁同行;一个人有多优秀，要看他有谁指点;你见多了纸上谈兵，我医多了惊弓之鸟。灿芸不敢妄自下承诺说我能带你百分百赚钱，但是我相信我可以，你的单子在我永远在，你安心把双手给我，我绝对不会让你迷路。



灿芸相信在这个多空难测的市场上，仍然是有人赚的到钱，也有很多朋友做的不够理想，在该做空的时候，怕冲高，该做多的时候，怕回落，其实这就是人心，这就是技术，人心就是最大的技术。有时候你会知道，真正影响你的不是价格，而是心中想象的东西太过于多，灿芸愿做你的引路人。



做好一个专业交易者首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。交易的初段是勤奋和技艺，中段是智慧和心态，高段是人性和道德。这才是交易和投资的真正内涵。



我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师



文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935



