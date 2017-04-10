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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 申雨七：黄金抄底需耶伦助推一把 原油上行能破53吗？
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[技术分析] 申雨七：黄金抄底需耶伦助推一把 原油上行能破53吗？ [复制链接]

申雨七

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发表于 2017-4-10 23:02:07 |显示全部楼层
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　　文/申雨七撰

　　太多时候，不是行情不给力，而是人心易动摇，每一次都成了惊弓之鸟，太长时间有人没有感受利润或者没有胆量持有行情，股市见红就想闪，金市看绿就想跑，短线的投资就是投机，长线的投机却是投资，患得患失的博弈连投机都不是，除了情绪赌气之外，有几个有谋略、胆量的去持有，没有丝毫需要安慰不停安慰的言语? 而雨七能给大家的不仅仅是对于行情上面的分析与操作，还有该怎么样去拥有一个好的心态去投资获利。

　　市场对周二凌晨04:00的耶伦在密歇根大学福特公共政策学院发表的讲话保持适度关注。不过，其是否会言及货币政策仍犹未可知。此外，美联储短期的政策预期预计也不会发生实质性改变。

　　黄金行情分析

　　黄金，从日线图来看，布林带开口平稳运行，K线沿布林带中轨上方运行，MACD指标位于0轴上方运行，交死叉趋势明显，红色能量柱减弱。四小时图来看，布林带开口向上运行，K线沿布林带中轨下方运行，MACD指标位于0轴上方交死叉向下运行，绿色能量柱出现。

　　综合来看，上周五时候在美国打击叙利亚的基础上黄金一度自1251上涨到1269附近位置，并且非农数据表现不佳的情况下一度测试到1270以上位置。不过基本面变化太快，黄金冲高无力站上1270后快速回撤回吐全部涨幅，日内的洗盘过山车走势显露无疑。操作上雨七建议卫辛syq~琳林~叁弎*叄以反弹做空为主。

　　黄金操作建议

　　1、建议1257美元附近做空，止损4美元，目标1250美元

　　做单过程中，琢磨不清的时候可以来找雨七交流，必会给你一个满意答复。

　　原油行情分析

　　从技术面看，四小时图上油价已经上破了上行通道，MACD金叉运行良好，日线上短线回调形态也遭到破坏，在原本看涨的前提下更为多头添一筹码。不过由于油价目前身处高位，不适合立马追多，稳健还是等回调在多单进场，下方关注52美元，成功站稳将会继续向上进发，上方关注52.8-53美元的压力，反之未能站稳，将会出现冲高回调，雨七预计白盘将维持在区间震荡，下方支撑看52-51.8的起涨点位置。

　　原油操作建议

　　1、建议52.8-53一线做空，止损0.4，目标52-51.8美元附近;

　　2、建议51.8-52一线做多，止损0.4，目标52.8-53美元附近。

　　申雨七想要说的是

　　在上周超级周的影响下，有赚的金钵满盆，有亏的血本无归，而带自己投资的导师们，大家也在这一周进一步了解了各位老师的实力水平，虽说行情谁也拿不准，就算是我，也不能保证百分之百让你盈利，所以在接下来的投资道路上，希望大家能找到一位良师益友。其实，雨七在与客户的聊天的过程中，发现很多客户都是抱着一种很是尊敬的态度来与我反应和提问，这并不是我想要，我想要的是我们不仅是师徒关系，更希望一朋友关系，在投资的行情中，本来因为各种因素大家都会烦恼和郁闷，然后你还要摆正自己的态度来与自己的老师对话，我想给谁都会难受。自古以来都是达者为师，但是雨七更希望的是在领导各位朋友投资的同时，更能领导他们去感受生活，享受生活，毕竟，不能因为投资而忘了生活的本质。

   本文由申雨七分析师独家策划，转载请注明出处。以上内容供参考。投资有风险，入市需谨慎。



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