申雨七：现货黄金投资与纸黄金的区别 你必须要了解一波了！ [复制链接]

文/申雨七撰 我知道做投资的初衷是为了获取利润，而如今投资却变成了你的负担，因为你在盲目操作的同时，也并没有去了解各个种类之间的特质和要求，为了做单而操作，每一次的亏损都在找这个市场的原因,每一次的下单并没有任何依据。我希望的是有行情的时候我们好好去把握行情，没有行情的时候或者行情不明确的时候我们学习为主，在平常的学习中，不懂得可以来找雨七指导微信：syq00333扣扣：2487930931 雨七这段时间在与客户接触的过程中，就有很多投资朋友来询问雨七，纸黄金与现货黄金保证金的区别,那么今天我就主要跟大家说一下两者的的不同之处，希望能为大家解惑。 纸黄金是我们中国几家银行推出的一种理财业务，如中国银行和工商银行在北京、上海、深圳、成都等大城市推出了纸黄金理财产品。只能进行实盘交易，即你有多少钱，才能买多少黄金，他们是按“克”来计算的，最低10克起，不能做“估单”，就是说只有在黄金价格上升的时候你才能赚钱。 黄金保证金国际上一般又叫做“伦敦金”。保证金，好多人不太清楚纸黄金与现货黄金保证金的区别,现在我就主要说一下两者的的不同之处. 做单过程中，琢磨不清的时候可以来找雨七交流，必会给你一个满意答复。雨七指导微信：syq00333扣扣：2487930931 纸黄金是我们中国几家银行推出的一种理财业务，如中国银行和工商银行在北京、上海、深圳、成都等大城市推出了纸黄金理财产品。只能进行实盘交易，即你有多少钱，才能买多少黄金，他们是按“克”来计算的，最低10克起，不能做“估单”，就是说只有在黄金价格上升的时候你才能赚钱。 黄金保证金是国内的有“上海金”，国际上的一般又叫做“伦敦金”。现货黄金双向机制，全球24小时交易，交易量高达20万亿美金，市场之大资金之大不存在庄家，买跌也能赚钱，很多不是内行朋友都不明白(打个通俗的比方吧)：比如你预测到现在市场上大米的价格会跌，你认识某个米店的老板，你找这个米店老板借了1吨大米(1800/吨)，然后你把大米以现在市场价格(1800/吨)买给了别人，过了几天后大米价格跌到了1500/吨，你再买一吨大米还给米店的老板，这样你米也还了老板自己腰包里也多了300块钱!保证金交易，就是利用这种杠杆原理，把钱用活。 “纸黄金”交易是通过账面反映买卖状况，通过黄金投资获得交易盈利，与实物黄金交易相比，“纸黄金”交易不存在仓储费、运输费和鉴定费等额外的交易费用，投资成本较低，同时也不会遇到实物黄金交易通常存在的“买易卖难”的窘境。而保证金投资是一种可以“以小博大”炒黄金的方式，虽然可能盈利快但风险也相当大，和期货交易相类似，放大交易意味着高风险，有被迫减仓或者被平仓的风险。这种交易模式只适合于一些专业的个人投资者进行投资。那么对于一般稳重投资者来说，纸黄金无疑是最佳选择了。 ​ 投资，就像生活，务实，才踏实!在指导的过程中，我喜欢以文字表达思想，以判断来精确未来。在投资的世界里，总会有一丝期待，在对的时间遇见对的人做对的事。何谓对的人，无非就是一个负责任、有实力、一个永远把客户的利益放在首位的人，哪怕熬到凌晨，只要客户单子在，我就在，这就是对的人。何谓对的事，信任、沟通、配合默契，把握住每一个盈利的单子，所以，只要你有需要，我一直都在。 雨七指导微信：syq00333扣扣：2487930931

