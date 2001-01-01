[聊股沙龙] 沈梓绮4.10OPEC减产延期态度不明原油如何布局操作，原油空单能否解套？ [复制链接]

沈梓绮4.10OPEC减产延期态度不明原油如何布局操作，原油空单能否解套？



当你看到这篇文章的时候，梓绮就能明白，你正在寻找一位能够带领你稳定赚钱的老师，首先你能看到我的文章这是一种缘分，我知道多年来的混乱市场迫使很多的投资者对分析师不再信任，你们充满恐惧，生怕这一次找来的老师还是和上一次的一样，你们防备心里加强，不再愿意去信任你的老师，梓绮知道你为了做出傲人的成绩正在拼命的努力，你在到处找老师，自己也开始不断的学习，并且尝试去战胜这个变化莫测的市场，但是你看着你的账户仍然是亏损累累，难道这市场真的赚不到钱吗？不不，多少人已经因为成功的投资而扬名于四海，你没有想过要扬名于四海，你只想稳定的收获一点，但市场就是这么的残酷，连那么一点滴都不愿意给予你，从此，你不再有信心，你总是愁眉苦脸，这种垂头丧气的情绪一直掌控你，因为我们并不是很富有，我们期望着从市场捞上一把来改善现实的生活，投资人的苦没有人懂？不，我懂，梓绮能理解你那种亏损后身心俱疲的感觉。



【沈梓绮多年秉承的投资原则：授人以鱼不如授人以渔，梓绮认为一个会喊单的老师并没有什么了不起的，能教会自己的学员自己做单获利的老师才是最难能可贵的，相信广大投资者也都明白这个道理！】



沈梓绮市场资讯解析：



从OPEC今年执行减产协议以来，虽然市场对该组织的减产行动质疑声不断，但目前为止，OPEC的整体执行率显然比以往历次都要好。彭博数据显示，OPEC去年产量高峰在11月的3414万桶/日，而今年2月份产量已经降至3217万桶/日，减少197万桶/日。OPEC近期表示，将继续严格执行减产协议，且非OPEC国家的减产执行率将继续攀升。如果届时全球库存仍然高企，不排除延长减产协议的期限。



沈梓绮行情评析：从表面上来看，投资者可以将金价强力涨势只维持了12小时的这一状况，归结于利多消息的“不给力”。因为目前来看，特朗普当局对叙利亚的军事打击，已被解读为是“点到为止”的一次性事件，而在各种内政事务已经足够令人焦头烂额的状况下，特朗普似乎也并没有意愿去冒着和“老朋友”俄罗斯人彻底闹翻的风险在叙利亚插手到底。于是，短暂的避险情绪很快消散，对黄金价格的顶托也随之消失。



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沈梓绮技术分析



从日线图来看，均线系统拐头上行，价格运行于M5上方，M60附近，布林通道张口向外扩散，价格运行于布林上轨，MACD两线拐头上行，红色能量柱增量，KDJ三线运行于超买区；从四小时来看，均线系统拐头上行，M5拐头向下，价格运行于M5上方附近，布林通道张口向上扩散，价格运行于布林中轨上方附近，MACD两线聚集上行，红色能量柱缩量，KDJ三线拐头下行。



综合来看，上周三原油因EIA库存意外增加，自51.9回落，受阻明显，但周四却没有延续弱势，而是盘涨上行，并且日线收线位置非常接近51.9阻力，由此已经可以看出市场的看涨情绪仍然占据优势，EIA引发的油价下跌大概率是回踩确认支撑，周五美盘回落至51.5后反弹拉升，最终收阳。在笔者油价大幅上涨的概率不大，更多的趋于区间震荡。那么，今日操作方面，梓绮蔚芯club9081建议以回调做多为主，重点关注下方51.8一线的支撑，上方52.9一线的阻力压制，意外上破则看向53.4一线。



4.10美原油操作策略



1、回落低位51.8附近多单进，止损0.3，目标52.6



2、反弹高位52.9附近空单进，止损0.3，目标52.2



3、意外上破52.9多单进，止损0.3，目标53.4一线



4、意外下破51.8空单进，止损0.3，目标50.7



注：因文章推送时间的关系，以上观点及建议不具实时性，仅供参考。点位以梓绮所在的平台为准，请自行切换，合理控制好仓位，切勿重仓或满仓操作，做单请带好止损。更多经济数据及解套方案请单线沈梓绮微亻言：club9081



布林带战法顺口溜，梓绮给你最专业的解答！



认识我的人都知道我在做投资！以为只是纯粹的找人投资，其实不然。星巴克卖的不是咖啡，是休闲；劳力士卖的不是手表，是奢侈的感觉和自信；希尔顿卖的不是酒店，是舒适和安心。而我推广的不是投资，是财富和机会！那机会又该如何去把握呢？可添加自己总监梓绮蔚芯club9081，给你专业的团队技术性指导。下面请看梓绮为各位投资者带来的今日财富机会：更多解套技巧请单线沈梓绮蔚芯club9081



1、布林指标很重要，操作必须常参考;一个指标十功能，其它谁都比不了；



2、布林可把方向找，中轨向上空要少;K线脚踩中轨上，积极看多把钱捞；



3、K线如被中轨压，空单一定要趁早;如若中轨头朝下，多单千万别胡闹；



4、布林可分高与低，下为支撑上压力;跌至下轨为低点，价点上轨易下行；



5、判断高低要注意，单边涨跌不适宜;震荡行情最适用，配合无量找战机；



6、强势下跌与上涨，仍需布林来帮忙。K线浮于上轨外，上涨此时谓之强;



7、强势上涨快入场，耐心持多别平仓。K线跌破下轨线，强势下跌此模样;



8、价格快速向下落，空单不要早离场。强势涨跌获利快，平仓技巧也简单;



9、K线跌破上轨线，此乃多单平仓点;下轨无力压K线，价格去把下轨穿；



10、强势特征已消失，空单平仓易反弹。布林还可识变盘，通道由宽变为窄；



11、价格此时波动小，获利机会已不在。此时静待新方向，不易去把方向猜;



12、价格选出新方向，布林必然把口张。K线跟着上轨走，多单不要再等待；



13、下轨领着K线跌，做空机会不再来。



遍阅金融沉浮，始识澄澈之足贵；备尝资本世味，方知淡泊之为真。唯有心静如水，方能气贯长虹；投资只为盈利，赚钱才是王道。



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