[技术分析] 程紫曦：4.10法选风暴带领白银冲刺18关口，附金银操作建议及解套 [复制链接]

程紫曦：4.10法选风暴带领白银冲刺18关口，附金银操作建议及解套



股市每次掀起大行情均是市场上绝大多数人士在绝望中产生的，行情在您忧豫不决时向上发展，最后在您极度欢乐时行情结束，众人成为套牢一族。

程紫曦：法国大选来袭；

在英国退欧、美国大选等事件后，法国大选将成为未来一个多月的焦点，目前距离法国大选首轮投票(4月23日)还有不到两个星期的时间，尽管黄金白银等贵金属走势还未有太大波动，但欧洲欧洲VIX指数已经连续三周攀升，这意味着欧洲市场已经开始出现动荡。

尽管在经过两轮电视辩论后，极右翼派候选人勒庞的民调支持率有所下降，但若是在第一轮投票期间勒庞的支持率超过30%，那么市场对于法国大选的最终结果的担忧情绪将会上升，投资市场的避险情绪将升温，白银价格将上行。。



程紫曦总结：尽管自3月中旬后，勒庞的民调支持率不再领先，市场的避险情绪稍有降温，但据此前英国退欧以及美国大选的情况来看，此时的民调并不能代表真正的选票情况，因此法国大选还有很大的不确定性，一旦勒庞当选，市场的避险情绪将会助白银强势上行。目前投资者可以重点关注欧元走势。了解更多时事资讯可以关注程紫曦文章。



技术面解读：



黄金上周表现较为剧烈的震荡。周初回踩守住1244支撑点震荡回升。上周市场可谓是多事之秋。周初俄罗斯圣彼得堡爆炸事件打破金融市场平静局面，以及周五特朗普下令打击叙利亚，向叙利亚发射了60多枚导弹以回应本周早些时候一起针对平民的毒气袭击事件。避险情况弥漫。加上周五晚间公布的3月非农就业报告近增加9.8万人。创2016年6月以来最低。助推黄金一举冲高1270.70高位。紧接着美联储三号人物杜德利随后发表讲话暗示缩表不会导致升息被大幅延后，美元多头闻讯重获动能。从而打压金价尾盘震荡回落。最终收盘在中性偏低。

日图冲高收低留出较长的上影线，配合周线同样收得偏低，说明中短期还是震荡行情。加上此前的周图下跌趋势线还未突破。日线方面探高收低。倒锤子线收盘显示出上方1270的压力，技术面进入多空量能均衡状态。结合上周的波幅，区间收缩得越来越小。基本上都是靠消息面刺激走出的短暂波幅。技术面则是进入窄幅整理。日图收盘不算乐观。不排除有回调风险。

短线图：4小时连续的冲高回落，显得短线上行吃力。目前回归中性位置震荡，结合此前的区间1263-1240.目前的位置刚好在1253-1250卡在中间位置，短线在1270出现上影线压力，本周不收复1270高点。暂时看不出多头延续的动能。下方则是仍要关注1240-1244的支撑强度，若此位跌破的话，配合日图倒锤子线。空间配合形态。不排除加深调整的可能。短线图由于回撤空间较大，K线形态偏空，周初暂时不追高。反弹先尝试做空看短线回调。压力1261支撑1240-1244.

黄金操作建议：

1259-60短空止损1264目标1250-1247.





现货白银周初整理慢涨，不如周尾一日的冲高回落，上升空间小。整理时间长，一遇阻力深调整。这是上周五的表现。周内高低点都出现在同一个交易日。周图收盘转阴。日图冲高回落下破18.0的支撑。短线有进一步回调需求。结合16.80低点起涨的空间来算，支撑在17.617.40附近。强支撑则是17.20.下探后留意17.20上方回升。短线图跌破18.0短线偏空，周内思路先调后涨。

白银操作建议：

先在18.05-10附近短空止损18.3目标17.70-17.60.下方接近17.40-50以多为主。



现货黄金白银多空单被套怎么办？

1、高位交易被套的解套方法

一般来说，如果在高位交易被套，最直接的方法是立即转让停损了结。但若是银价下跌至一个相对低点以后反弹，客户可以等候银价在低点反弹至一个距离入场价最近的点位及时止损转让，这时候虽然还是亏损出场，紫曦czx485认为，客户已经把资金流失的风险降至最低了。另外，如果银价回落到原单上涨幅度的50%仍未反弹，客户就要着手把原单手动转让，反手卖出空单，这样就能赚取银价持续回落至低位的空单带来的盈利。

2、中间位交易被套的解套方法

中间位被套不要急于转让，首先确认震荡周期的时间长度。若时间长度较短，则银价后市比较明朗，客户就可以根据具体情况做出判断，逢高减仓，降低损失。反之，客户就要等候银价反转至距离入场点最近的位置转让，在建立与现时行情一致方向的交易单。

3、低位交易被套的解套方法

买入的价格在低位被套以后，一旦确认下跌趋势已经形成，应该立即止损，决不能犹豫。但若后市迅速反弹且延续，则进场做多。



程紫曦寄语：趋势在心中，操作在指导，行情到来时，你若把握不住或不准，套单、锁单、亏损，可随时找到紫曦为你在迷茫的投资市场指明方向！紫曦愿意提供给有心的投资者所需要的信息和策略。



