[技术分析] 申雨七：4.10黄金持续震荡 1250能否打破局面 ？ [复制链接]

文/申雨七撰 有些客户，找到雨七一上来就问：“老师，你能带我赚钱吗?”,雨七在这里就统一的回答大家：我一直是我，是申雨七，这么多年做到首席，可是依然会有跟我的客户亏损了，这个我也没什么说谎的，同时也会有很多客户赚钱，相信我，区别不是我的单子有问题，而是在执行力上，单子有的跟有的不跟，该出局的不出局，最后的结果大相径庭。我为什么会问一开始就会问你的执行力如何，其实我在乎的就是这个，你执行力强，能获利，我也开心，你执行力不强，赚不到，谁愿意看到这个? 行情回顾 时隔几个月清淡无比的非农之后，上周五市场再次见识到了非农的火爆行情。虽然无法和去年的非农相媲美，但本次公布的9.8万人结果还是令所有人吃惊不已。另外，加上早间美国向叙利亚投放*，提振着市场的避险情绪，在这双重利好的支撑下，黄金多头可谓是意气风发，不仅突破了年内高点1263一线，更是在非农数据公布之后二度试探1270一线压制力。只不过，最终还是未能突破该位置，反而在尾盘的暴跌犹如一盆冷水直接浇灭了看多者的信心。 黄金行情分析 从日线上来看，日图冲高收低留出较长的上影线，配合周线同样收得偏低，说明中短期还是震荡行情，加上此前的周图下跌趋势线还未突破，如果从技术面分析，冲高回落非农之后的行情孔雨七认为还是以1260为压制看回落，下方先关注10日均线1251的支撑，周五的冲高，也只是消息面的刺激，回归技术面的行情，那么按照之前的思路，雨七建议レ，亻言syq~林琳~叁弎*叄。还是继续看弱势，空头占先。 做单过程中，琢磨不清的时候可以来找雨七交流，必会给你一个满意答复。 黄金操作建议 1、建议回调到1250-1248做多，止损默认，目标点位看1260-1262美元, 2、建议反弹到1260-1262做空，止损放在1265，目标点位看1254，跌破看1250-1248美元附近。 白银行情分析 从日线图来看，M5下穿M10，价格运行于M5下方附近，布林通道张口有收缩迹象，价格运行于布林中轨上方附近，MACD两线聚集下行，红色能量柱缩量，KDJ三线拐头下行;从四小时图来看，M5下穿M10、M20、M60，价格运行于M5下方，M120上方，布林通道张口向外扩散，价格运行于布林下轨附近，MACD两线交死叉下行，绿色能量柱增量，KDJ三线拐头下行。 白银操作建议 1、下破17.53-17.67附近布局多单，止损17.3，目标点位18.16-18.32附近 2，上方触及18.53附近空一次，止损18.75，目标18.16-17.92附近 申雨七想要说的是 投资，就像生活，务实，才踏实!在指导的过程中，我喜欢以文字表达思想，以判断来精确未来。在投资的世界里，总会有一丝期待，在对的时间遇见对的人做对的事。何谓对的人，无非就是一个负责任、有实力、一个永远把客户的利益放在首位的人，哪怕熬到凌晨，只要客户单子在，我就在，这就是对的人。何谓对的事，信任、沟通、配合默契，把握住每一个盈利的单子，所以，只要你有需要，我一直都在。

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