[实战看盘] 　耶伦携手LMCI演绎空响炮，黄金横盘直接做空！ [复制链接]

耶伦携手LMCI演绎空响炮，黄金横盘直接做空！



欧洲大选之变，最重量级的一场大选马上拉开帷幕，紧张情绪急剧升温，全球金融市场最担忧的情况会到来吗？不管最终结果如何，种种迹象暗示恐慌时刻已经提前到来...



1、汇市：欧元看空情绪升温、欧元/美元隐含波动率持续飙升



欧元/日元一个月看涨期权与一个月看跌期权之间的价差大跌，达到去年6月来的最低水平。



衡量市场持仓与信心的风险逆转率指标已远低于去年5月份的水平，那时该指标首次反映了英国脱欧风险，因此表明目前交易员更加谨慎。



2、股市：欧洲版的“恐慌指数”连续三周暴涨



据金融博客ZeroHedge撰文，追踪挂钩欧洲斯托克50股指看涨期权和看跌期权比例的VStoxx指数大幅反弹，已经出现连续第三周单周上涨。该指数是欧洲股市投资者用于衡量市场预期波动率的市场指标。这一波VStoxx指数连续上涨也创下了去年英国公投决定脱离欧盟以来的最长涨幅。



3、关于法国大选



投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。



民意调查显示，法国极右翼政党主席勒庞(MarineLePen)及中间派马克龙(EmmanuelMacron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。



4、今夜还有耶伦讲话



彭博经济学家撰文称，美联储主席耶伦这场活动的主题似乎是宏观形势，而非美联储短期政策的具体时机。



分析人士表示，如果耶伦主席在晚间的讲话中，提到了货币政策，甚至谈及了缩表问题，那么这对于外汇市场，尤其是美元来说将是一个大新闻！慕苒认为，亚洲走势是上周五的延续，当时美联储(FED)一位官员强化了继续升息的承诺。西太平洋银行研究分析师ImreSpeizer预计，就短线而言，美元存在进一步走高的可能。



5、非农克星(LMCI)即将登场



北京时间周一(4月10日)晚22：00，市场将公布一向被称作“非农克星”的美国3月就业市场状况指数(LMCI)，该数据的前值为1.3，预测值为1.0。毫无疑问，美国LMCL数据对于市场的重要性是不言而喻的，它揭示了美联储对美国就业情况的解读，对市场了解美联储对劳动力市场的看法极其重要，美联储曾表示该指标比非农更好地反映出劳动力市场的真实状况。



金慕苒总结：耶伦可能不会发表具有市场敏感度的言论，不过美联储主席的任何一次公开亮相都会引起关注。



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不管行情如何走，回归到交易本身，我们是以盈利为目的的，所以看看自己账户，这才是最根本的问题。相比前面几周上升过程中，每周只有一次上升，其他时间全部震荡来说，蔚鑫jmreia觉得现在这样每天都有大波动那真是太幸福了，所以每天带大家杀得激情四射，这就是为什么上班每天都很缺觉的原因。放不下行情啊，白天睡不着，晚上12点左右下班回家，睡觉都得下半夜。对于操作来说，这周有波动，这就是最大的利好，至于抓不抓得住，那看个人能力和造化，这周我送了很多造化出去，周一美盘1247和1250两次做多，行情当场突破上升，周二亚盘继续干多数钱，周三ADP数据前两分钟做空，享受秒赚的快感，周四没行情，周五美盘1266做空获利8美金，跟上了导弹的步伐，征服了所有客户！



周五黄金虽然突破了前高1263，但最终尾盘回落，说明行情属于震荡上升，或者处于震荡上升和见顶下跌之间。这周多空方向又需要重新定义，非农都没有彻底的走出方向，行情这几周走得确实乱。上周操作比较顺利，但并不表示行情的规律性很强，连续两周高位震荡，再加上周五冲高回落，周初顺着周五尾盘回落看空。现在经过白天较长时间的横盘，行情暂时还没有下跌，但上周下跌无论在日线，还是跌幅上压制都很强，慕苒预计周初将先行延续下跌，以消化空头压力，回踩点位暂定1245-48区域，以不跌破前面两周我1240-44区间支撑为主！



横盘直接做空，如果反弹也还是空，周初日线压制，下探是大概率事件，虽然暂时不看好跌破1240-44支撑，但下探消化空头压力是必须的，所以现在横盘是空，反弹也还是空，没毛病，直接干就是。目前持有1254空单，亚欧盘一直维持横盘震荡，多的是做空机会，蔚鑫jmreia全部空进去，看短线回落获利。之后再关注1240-44的支撑点位，视下探情况来考虑做多的问题，横盘不是支撑表现，属于弱势修正范畴，之后续跌的概率较大，没空的现在1254附近继续空，美盘前后看跌获利后，再考虑做多！



白银走势整体与黄金无太大差异，总的来说上周五白银同样走出大跌，在日线级别中，以上影线的阴柱收尾，上方5日均线和10日均线死叉向下运行，说明白银近段时间会走一段时间的下跌走势了。目前下方看240日均线17.8的支撑，日内短线会以17.8为支撑进行调整，日内上方高点关注18这里，因为大方向没有那么明确，白银周线回落后，应该会有一两周的调整期，但不确定会不会跌破16.8的前期回调点，先不考虑那么多，既然受阻18.5前高，并且周线收阴回落，那么先按照周线和日线调整来做空。今天白银的思路慕苒寇寇929-366-809建议主要以区间震荡调整为主，大思路偏空！



白银操作建议:



1、建议白银18.1附近空，止损18.3，目标17.5！



慕苒从事贵金属行业分析多年，有着丰富的投资经验，善于做中长线结合短线的操作方式，趋势分析准确，结合黄金分割线找找支撑和阻力，结合阻力和支撑的做单的方式的准确率也是很高的，如果你还没接触这个行业，或者做的不理想，都可以来找慕苒！你给慕苒一份信任，我必还你一份回报！



我是金慕苒!佛渡有缘人，我只带有心人！



文/金慕苒（V-jmreia）





