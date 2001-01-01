[技术分析] 程紫曦：4.10恐怖周空头压境白银生死一线，金银操作建议及解套 [复制链接]

程紫曦：4.10恐怖周空头压境白银生死一线，金银操作建议及解套



无招胜有招：做技术分析最重要的是要随机应变。分析工具可以帮助你把握股价变动的脉博，但最终还是要跳出分析工具的条条框框，去寻找一种行云流水般的自然和流畅。无招并非真的没有招术，它是指忘掉固定的招术，将自我融入其中，合二为一，这才是最高境界。





程紫曦：耶伦重磅来袭；加息缩表概率持续加大

本周二(4月10日)美联储主席耶伦重磅来袭，此次耶伦讲话主要目的是重振市场对美联储信心。3月美国非农数据大爆冷门，市场对于美联储后市加息存疑。同时，美联储官员现在正在炒作的缩表也是市场关注焦点。

美联储三号人物杜德利表示，将于2017年底启动缩表。这意味着美联储缩表计划不仅仅是炒作，未来真的可能实现。对于现货白银影响较大。目前市场预计美联储将加息三次，如果美联储再另外缩表，美联储今年收紧货币政策将超出市场预期。

就如上周五非农大爆冷门，但由于美联储缩表概率加大，支撑美元上涨，压制现货白银。因此，如果美联储缩表概率继续加大，现货白银持续走软。



程紫曦总结：目前现货白银价格正在18关口下方震荡运行，本周对于现货白银来说利空重重。不过，投资者还要防范地缘**方面的突发事件。预计今日市场焦点在美联储主席耶伦讲话身上，如果耶伦放鹰，白银无缘18关口。如果耶伦放鸽，白银上攻18关口。了解更多时事资讯可以关注程紫曦文章。



技术面解读：



黄金上周表现较为剧烈的震荡。周初回踩守住1244支撑点震荡回升。上周市场可谓是多事之秋。周初俄罗斯圣彼得堡爆炸事件打破金融市场平静局面，以及周五特朗普下令打击叙利亚，向叙利亚发射了60多枚导弹以回应本周早些时候一起针对平民的毒气袭击事件。避险情况弥漫。加上周五晚间公布的3月非农就业报告近增加9.8万人。创2016年6月以来最低。助推黄金一举冲高1270.70高位。紧接着美联储三号人物杜德利随后发表讲话暗示缩表不会导致升息被大幅延后，美元多头闻讯重获动能。从而打压金价尾盘震荡回落。最终收盘在中性偏低。

日图冲高收低留出较长的上影线，配合周线同样收得偏低，说明中短期还是震荡行情。加上此前的周图下跌趋势线还未突破。日线方面探高收低。倒锤子线收盘显示出上方1270的压力，技术面进入多空量能均衡状态。结合上周的波幅，区间收缩得越来越小。基本上都是靠消息面刺激走出的短暂波幅。技术面则是进入窄幅整理。日图收盘不算乐观。不排除有回调风险。

短线图：4小时连续的冲高回落，显得短线上行吃力。目前回归中性位置震荡，结合此前的区间1263-1240.目前的位置刚好在1253-1250卡在中间位置，短线在1270出现上影线压力，本周不收复1270高点。暂时看不出多头延续的动能。下方则是仍要关注1240-1244的支撑强度，若此位跌破的话，配合日图倒锤子线。空间配合形态。不排除加深调整的可能。短线图由于回撤空间较大，K线形态偏空，周初暂时不追高。反弹先尝试做空看短线回调。压力1261支撑1240-1244.

黄金操作建议：

1259-60短空止损1264目标1250-1247.



现货白银周初整理慢涨，不如周尾一日的冲高回落，上升空间小。整理时间长，一遇阻力深调整。这是上周五的表现。周内高低点都出现在同一个交易日。周图收盘转阴。日图冲高回落下破18.0的支撑。短线有进一步回调需求。结合16.80低点起涨的空间来算，支撑在17.617.40附近。强支撑则是17.20.下探后留意17.20上方回升。短线图跌破18.0短线偏空，周内思路先调后涨。

白银操作建议：

先在18.05-10附近短空止损18.3目标17.70-17.60.下方接近17.40-50以多为主。



关于单子被套；

单子被套是个老问题了，给出解决技巧之前，紫曦现在再强调一下单子止损问题，单子止损总比大亏强，资金仓位管理是首要。亏一点继续赚，单子被套了拿什么资本继续做？单子被套是个无底洞，碰到趋势反转哭都没地方哭！

高位做多单：做多单如果是轻仓做单且点位不是太高的话可以等回调再小损离场，或者果断点斩掉后顺势做单。如果是重仓，老师建议先减少仓位一部分，然后设上目前支撑位置的单子止损，及阻力区的单子止盈。

低位做空单：做短线的，如果是高点附近的、或者位置还行的做空单建议逢低走掉，反手做做多单，回补损失；位置不好的做空单直接割肉，之前没单子止损已经犯了大忌，现在趋势转强还要硬抗，那真是恨铁不成钢了。



程紫曦温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。由于平台点位的出入，明确自己平台所使用的合约进行汇率换算，避免不必要损失。以上观点和策略仅供参考，程紫曦czx485建议投资者自主决策，交易需带好止损止盈，风险自担。



程紫曦寄语：贪婪、恐惧、犹豫、侥幸心理、过于自信等是较为普遍的人性弱点，对自己的弱点绝不能低估，对自己的能力绝不能高估，每一次失误几乎都是因为自己的弱点造成的。从某种意义上说，人性弱点的多少决定了盈亏的多少。





