[聊股沙龙] 沈梓绮4.10缩表讲话逆转行情，警惕二次袭击白银冲破18.50策略 [复制链接]

沈梓绮4.10缩表讲话逆转行情，警惕二次袭击白银冲破18.50策略



四月天，武汉地区暴雨连绵，虽然天气预报总是报道，暴雨降温。但是一场春雨一场暖，初夏已经来临，气温还会低吗？很多东西只是插曲，只是迷惑。没有只升不降的气温，没有只降不升的气候。下雨降温是暂时的，升温才是趋势，大家做好未来高温的准备吧。在4月7日特朗普下令向叙利亚发射60枚导弹的避险只是暂时的，最终还是回归理性的市场。



沈梓绮认为要想在这个市场里长久持续的走下去，老师必有一套完整的交易体系，包括仓位技巧、风险控制和技术体系。这样的话能在震荡行情中给你明确的指引，即便利润小，但也很轻松，也很有成就感。单边行情中能让你胸中有趋势，如果看对了，争取利润最大化，而看错了的时候，能控制好风险，并能客观调整思路顺着趋势转亏为盈，而不是盲目主观加仓反向加码，导致仓于风险边缘。



【沈梓绮多年秉承的投资原则：授人以鱼不如授人以渔，梓绮认为一个会喊、单的老师并没有什么了不起的，能教会自己的学员自己做单获利的老师才是最难能可贵的，相信广大投资者也都明白这个道理！】



沈梓绮市场资讯解析： 上周行情回顾及本周行情前瞻



上周受到美国导弹袭击叙利亚的影响引爆市场的避险情绪，但是，随着此后美联储三号人物纽约联储主席杜德利关于缩表与加息的讲话，让市场出现180度的大反转，美元与美债收益率反弹，贵金属全面下挫回吐此前全部涨幅。



原油方面：在一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚zheng.fu的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。



白银方面：现货白银周一（4月10日），银价在上周跌落18美元大关之后，本周一直维持在17.97美元一线交投，受到纽元州联储主席杜德利讲话的影响，银价回吐此前全部涨幅，周线收阴跌幅1.58%。



展望本周行情，周五因耶稣受难日，多国金融市场休市。虽然交易时间变短，但本周却是实实在在的数据周，且将迎来美联储官员密集讲话潮。另外，美国财政部将于周五发布《主要贸易伙伴外汇政策》半年度报告，美方发布的汇率操纵国名单为众所瞩目，同样梓绮提醒投资者也将密切关注美国将中国列为汇率操纵国的可能性。



沈梓绮行情评析：美联储三号人物杜德利的讲话带来的影响是反转性的，对市场带来了较大影响。在经历杜德利讲话带来的巨大冲击后，本周将迎来美联储主席耶伦的讲话，耶伦的表态能否缓解此次冲击值得关注。另一个重点就是在习特会结束之后，美国是否会再度对叙利亚发动二次袭击，关注避险情绪回归市场。



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沈梓绮技术分析



总结上周，白银价格在受到避险情绪影响冲高后必有回落只是看在哪回落。银价在一度接近18.50美元关口的时候也是遇到了前期18.48美元高位带来的阻力，这绝对是一道坎。此次的美国袭击叙利亚事件没有后续的进展，也没有出现不可控的升温事件，导致避险情绪很快就有所消散。



而周五晚间的非农数据爆冷，给美元带来了巨大冲击。美元在一度触及100.52的低位之后有所稳住，周五的非农数据显示，3月新增就业人数低于市场预期的18万人，为9.8万人。失业率也低于预期值4.7%，为4.5%刷新10年以来新低。而此次非农数据的爆冷是受到了三月份美国东北部的暴风雪天气影响。从相关联产品白银来看，日线长上影线的大阴收报，表明上方抛压盘明显，主力及其机构的拉伸出货，我们尽量的跟随操作，对于白银我们持有前期18.3上方的空单，今日阻力18.1位置继续做空为主。



白银具体操作：



1、黄金1259布局空单，止损1264，目标1250-1240（波段布局的等待会员群提示移动止损）



2、白银持有18.3上方空单，见18.1继续做空，止损18.5，目标17.7破位持有。



注：因文章推送时间的关系，以上观点及建议不具实时性，仅供参考。点位以梓绮所在的平台为准，请自行切换，合理控制好仓位，切勿重仓或满仓操作，做单请带好止损。更多经济数据及解套方案请单线沈梓绮微亻言：club9081



黄金原油空单被套如何解出？



非农这波意料中的拉升，相信在今日早间做空单的客户，你如果带上止损还好，亏的不是很多。但是对于重仓操作者，和不设置止损的朋友沈梓绮微亻言：club9081今晚的行情是一场灾难。对于我们来说一美元的拉升，盈亏都是非常大的。急速的拉升过后，大几率会出现一定程度的回调。对于空单还在持有的客户梓绮建议趁着回调机会，减少损失或者保本出局。



梓绮作为一位分析师做了七八年投资。像近两天的行情，我经历过无数次。你现在的心态我也能猜到八九不离十。不要怨恨市场，也不要怪自己。做投资，都是想盈利的，也是我们投资的目的，我懂。但是你亏损了，原因很简单，你想在这个市场上赢。这个世界上事与愿违的事情总是发生在你我身边。盈利的欲望太强，会让你的心态发生潜移默化的变动。你在做单的时候主观意念太强，你总想着自己做进去以后行情要按照你的想法去走，怎么可能呢，行情谁也控制不了，你在做单的时候有没有理性的去分析，如果你不懂分析，那你的老师有没有讲解做单的原因？如果没有，那他怎么是一个称职的老师呢。在这个凶险的投资市场上你又懂多少？不懂！你要依靠老师。但是老师又不告诉你每一单做进去的原因是什么，跟一个只会喊单不会控制风险的老师，你真的这么放心么？如果这样，为什么亏了钱，你又如此的心急呢？



还有一点想问问大家：为何赚几个点就跑？亏却一直抗单到止损？心态决定了苦与乐，观念决定了成与败，做人越简单，交易就越宁静。许多时候，你却宁愿被逆势阵亡，也不愿自我反省。一滴墨，可以污浊一杯水，难以浑浊一条河，因为心大方能容纳;一句话，可以破坏一时的心情，却难以决定人的一生，因为命运在自己的手中;一次意外，可以让步履沉重，难以销蚀执著的追求，因为你在市场“活着”，因为坚强，所以，路在前方，别轻易停止脚步，以上为我多年经验分享，如果觉得有用方可与我交流。



沈梓绮秉承的投资盈利理念：



1、喊单在于精准，做单在于稳定，分析在于全面，建议在于专业，做人在于诚信！



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-----本文由资深分析师沈梓绮独家策划发布，希望本人的文章能给你带来收获，在接下来的投资里顺风顺水，如果有不懂的地方，可以单线找我，我不仅是一位指导老师，也是你生活中值得一交的朋友，如需了解更多现货投资、交易手法、操作技巧以及K线等知识可以关注都可以单线本人进行交流学习。另外我还要说做投资最重要一点：点位到了就干！点位不到就看，做单需要勇气，技术支撑盈利！成功不是靠运气，选择大于努力！更多行情分析及每日操作策略可单线沈梓绮腾讯在线908126522沈梓绮微亻言：club9081，你将会有意想不到的收获。



