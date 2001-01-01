[技术分析] 杨逸庆：你亏损的原因只是没人对你说实话附4.10西贵银策略 [复制链接]



在这个世界上，一星陨落，黯淡不了星空灿烂，一花凋零，荒芜不了整个春天。 人生要尽全力度过每一关，不管遇到什么困难不可轻言放弃。



这个世上华丽的语言太多太多，当然也有很多你不想听到的话。于是乎你选择了听那些好听的话，于是别人也选择了对你说一些好听的话。殊不知忠言逆耳，那些起初听起来很刺耳的话，才是实话。如若你喜欢在虚假的天堂里飘荡，那么现实的地狱里也困不住你饥渴的灵魂。不过不要忘了，你存在于现实中。



你投资到底是为什么？为了赚钱，还是想通过赚钱来让人称赞你？



在这里也许有诸多的投资朋友并没有遇到一个有能力又有责任的老师，在投资路遭受了挫折，也或许投资朋友们在老师的指引下，还是步入投资低谷，杨逸庆在这里感到十分的惋惜，因为逸庆明白，我们都不容易，无论是投资，还是分析，那么我们就必须做好真诚对待，学会借助他人的力量一起创造成功之路，实现人生价值。



对客户从杨逸庆企-鹅166-9760-141 V信：yyq4818.入这行以来，一直奉行的是，把投资当赌的我不能帮，因为逸庆不能保证你一直赢，信任我，竭尽全力让你银行卡的位数增加；不信任我，没关系，总有你信任的。先说清楚，你指望我给你赚大钱，行情不给力，可能赚不到那么多，所以先说清楚比较好，赚多少钱无所谓，起码我不会瞎欺骗任何一个客户，没有必要，合作的基础是相互信任。



杨逸庆跟其他老师最大的不一样，是我会把我所知道的都教给客户，对亏损客户的指导与培训还有学习。我不会强迫客户做单，只会为你分析建议，单子做与不做取决你，让你有自己的想法，这样你的路才会走的更宽更广，不至于对自己的亏损原因很模糊。即使你们哪一天向往窗外的天空要离开杨逸庆，自己依然有能力独自赚钱，当然是教一些想学的客户看盘、分析图、看数据，市场行情等等。



只要想学的客户逸庆都教，但是要我有时间，毕竟做投资的还是要自己多学习，不能光依靠老师赚钱，这本来就是一个投资理财的过程！不要始终把自己的命运交给别人，如果自己什么都不懂，相当于你把钱交给别人去投资，你愿意吗？



你在选择老师的同时，杨逸庆也在选择客户。杨逸庆每天早上六点半起床，凌晨两三点睡觉，平均每天差不多盯盘18个小时，到点就要一个个提醒客户做单，客户做完就可以忙自己的事情，其他的全部由我来跟单，到点提醒出场。花费这么多的精力，却不能赚钱，让客户失望也让自己的精力白费？我还不如轻轻松松每天睡个好觉。我就是如果你信任我，我就不会辜负你，要么不做，要做就做最好。说的好不如做的好，明白人自己验证体会。我不随随便便敷衍喊单，你叫我给一个单子，我不一定会给。行情在面前，要给就给最有把握的。你敢跟着做，杨逸庆就敢帮你回本赚钱！让你在这个市场不会孤单，和你肩并肩同行。



杨逸庆始终认为无论我们从事什么行业，做什么事情，最不可离弃的两个字就是“真诚”。真诚是一种心灵的安慰，同时也是作为一位分析师本应具备的态度，相信广大投资朋友还是可以找到我的，那么我也相信我能给你带来你想要的结果。当你看到这里的时候，我就知道我们离合/作不远了，提前预祝咱们合作愉快，共赢天下，让你的目标和杨逸庆企-鹅166-9760-141 V信：yyq4818.的价值交织在一起，从而绽放出绚丽的烟火。



提醒各位投资者永远记住一句话：行情天天有，不急不躁，一步步来，不要单子没出，就急着下单。



保持良好心态，做交易就像战场搏斗，没有长胜将军，失败并不可怕，可怕的是失去了本性。这单损了，调整好心态，下单肯定可以赚回来，更何况损单的量远远少于盈利单的量，因此需要大家做的就是好好严格执行，而不是挑单、瞎操作、不带止损等等。同样的老师，同样的单子，有人大幅获利，有人小幅获利，有人甚至亏钱，相信其中道理，大家都非常清楚。



投资对于年轻人是获取人生第一笔巨额财富的开始，对于中年人来讲是再一次焕发青春的开始，对于老年人来讲是重新领略一次时代潮流的开始。人生是一本怎样的书呢？有的人平平淡淡，和风细雨；有的人坎坎坷坷，千磨万难；有的人飞黄腾达，青云有路；你是否也找到了你的领路人？我是杨逸庆，你赢我陪你君临天下；你输，我与你东山再起。



总而言之投资是在对的时候学会放肆，在错的时候学会克制，好的时候懂得坚守，坏的时候学会控制。你再优秀，总有不喜欢你的人：你再不好，也会有人一直陪伴你：这就是你，无论别人如何看，做你自己，最真实的自己。



杨逸庆企-鹅166-9760-141 V信：yyq4818.：国家一级金融分析师，长期从事黄金白银，原油沥青，天然气，现货铜等交易工作，在不断的实践中形成了自己的独有交易风格和投资理念！有扎实的理论基础和实战经验，擅于通过蜡烛图分析把握投\资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏。且本人比较擅长通过对多种技术指标进行分析研究，与消息行情结合运用；加上自己长期黄金白银操\盘\经\验，往往从不经意的一些数据中找到合适的进场时机和机会，而且对于日内波段操作有自己独到的心得和见解。



低谷是曙光的转折，高峰是危机的伏点。胜不骄，败不馁，内心平和才是制胜的关键。我是杨逸庆，我一直在这。

--西贵银技术面分析--



目前西贵银跟黄金的走势一致，是一个宽幅震荡的走势，但是结合各方的技术面来看，是震荡偏空的，下方短期支撑看3960一线，突破此位有再度下行的风险，上方短期阻力4000一线，突破则有可能上破4040一线，目前的走势是先看回落后反弹，因为小时图上有变空为多的趋势，不过四小时图和日线图的指标趋势还是偏空，所以下方的支撑3960还是很可能会突破的，所以杨逸庆建议多单需谨慎。晚间策略杨逸庆企-鹅166-9760-141 V信：yyq4818.建议以反弹空为主。操作区间位于3960-4000.

--西贵银操作策略--

1、持续回落至3960一线不破则轻仓做多，止损3940，目标3995；

2、反弹至4000一线则做空，止损4025，目标3960；如下方突破3960则可顺势补进空单，止损3985，目标3920.

3、（以上建议可能延迟仅供参考，具体以实时指导为主，杨逸庆在这里提醒一下各位投资朋友切忌重仓操作，严格止盈止损，行情走势分析，交易策略指导请关注杨逸庆）

文章作者：杨逸庆

------（投资需谨慎。行情多变，以上观点仅代表个人！转载文章请标明出处）

