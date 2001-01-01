[实战看盘] 柳闵妍：4月10黄金缺乏催化剂，震荡之中寻商机 [复制链接]

柳闵妍：4月10黄金缺乏催化剂，震荡之中寻商机



战争是避险资产增值的最好催化剂，上周美国突发性袭击叙利亚之后，黄金价格猝然上涨19美金。给市场多头创造了无数的惊喜，真可谓是“大炮一响，黄金万两”。而美盘时段，非农的的预期逊色让黄金价格再次冲上2016年以来的新高。



然而这“双料利多”因素却被证明是“来得快，去也快”，在上周五纽约时段开盘之后，金价就上演了与此前的跳涨所对称的急跌行情，所谓“从哪里来便回哪里去”，而在新的交易周开启之后，金价却仍陷于阴跌走势不得自拔。



本周将公布的美国经济数据较多，并且有多位美联储官员发表讲话，金价受消息面的影响会相对较大，因此在黄金没有走出明显方向前，交易需谨慎对待。



今日市场无比清淡，主要是因为缺乏消息面与技术面的拉升，金银等大宗商品维持横盘震荡，这种形式感觉要走一天，期望晚上有所方向，得以逆转。早间震荡走低，有点要高空的感觉，但跌势受限，涨势无力，那么建议投资者朋友先观望，目前方向未确定前，谨慎操作主要看晚间美盘是否能有效拉升，操作上趋势并没多大变化，下方关注日线图MA20日均线与4小时图图MA60日均线1240-1251一线的支撑，上方关注MA200日均线与MA10日均线1258-1257压制位。添加笔者V.信VL5523把握市场命脉，获取每日点评，行情走势分析，交易策略指导。



综上所述，今天黄金不会出现盘变，日内交易的重点依旧放在晚盘。晚间无乱黄金选择先上升还是先回调，支撑和压力线都可进行高沽低渣的动作，注意严格止损3美金，勿让投资故事变成投资事故。



撰稿人：柳闵妍



时间：2017.4.10





