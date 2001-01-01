[实战看盘] 黎简希：美朝争端vs耶伦讲话 黄金多空之战即将引爆 多单被套如何脱身而出? [复制链接]

黎简希：美朝争端vs耶伦讲话 黄金多空之战即将引爆 多单被套如何脱身而出? 【上周行情回顾】回顾上周金融市场，金价经历了恐怖袭击、美联储缩表、非农等一系列重磅风险事件的考验，上演惊险“过山车”行情，周初俄罗斯圣彼得堡爆炸事件打破金融市场平静局面，以及周五特朗普下令打击叙利亚，向叙利亚发射了60多枚导弹以回应本周早些时候一起针对平民的毒气袭击事件。避险情况弥漫。 加上周五晚间公布的3月非农就业报告近增加9.8万人。创2016年6月以来最低。助推黄金一举冲高1270.70高位。紧接着美联储三号人物杜德利随后发表讲话暗示缩表不会导致升息被大幅延后，美元多头闻讯重获动能。从而打压金价尾盘震荡回落。最终收盘在中性偏低。 简希提醒投资者，本周投资者除了要关注一系列经济数据之外，还需重点留意耶伦以及美国和朝鲜半岛的局势进展，黎简希扣扣1727265087薇鑫jian9434实力喊单群188964664验证ljx.



美军航母驶向朝鲜半岛 局势紧张升级 黎简希嶶莘jian9434据外媒周六(4月8日)报道称，美国海军一支打击群将向朝鲜半岛附近的西太平洋海域移动，以展示军力。美国一名官员指出，目前对朝鲜武器计划升级的担忧正在加剧。据悉，名为卡尔·文森(Carl Vinson)的打击群包括一艘航母，将从新加坡开往朝鲜半岛，他补充道：“我们认为有必要加强部署。”朝鲜的行为令人担忧，如果美朝核武器之争继续升级，黄金价格必然受其影响再一次爆发多空争夺战! 黎简希：4-10现货黄金走势解析——周初1240短线看多 日图冲高收低留出较长的上影线，配合周线同样收得偏低，说明中短期还是震荡行情。加上此前的周图下跌趋势线还未突破。 日线方面探高收低。倒锤子线收盘显示出上方1270的压力，技术面进入多空量能均衡状态。结合上周的波幅，区间收缩得越来越小。基本上都是靠消息面刺激走出的短暂波幅。技术面则是进入窄幅整理。日图收盘不算乐观。不排除有回调风险。 黄金，行情进入震荡上升阶段，其实多头也不容易，前面从1263开始下跌，之后美联储加息落地上涨，到现在从1195开始，到非农高点1271位置，涨幅已经不小，所以短期已经面临较大压力，不然上周就不会迟迟不破前高，随着非农冲高回落，周线虽然突破前高，但走得并不漂亮，短期又是一个多空重新定义的问题，从前面两周高位震荡来看，低点在1240-44区域，虽然周五尾盘回落，但多头只要不跌破这样的分水岭位置就仍然看震荡上升。 简希个人的看法，周初还是可以或者应该做多，因为这两周的震荡上升节奏， 并没有因为周五尾盘下跌而被破坏，另外前面两个低点1180-1195，现在高点1263-1271，明显如果走通道线那么高点应该是1278，所以周初黄金在1240-44之上继续看多，以短线为主，不期望看破1271高点;日内走势，黄金1248多，止损1243，目标1258!黎简希扣扣1727265087薇鑫jian9434实力喊单群188964664验证ljx. 亏了别怕!做好这三点也能扭亏为赢! 在简希的职业生涯中，总会有不少人找到简希都说自己难以把握市场行情，不断地在亏损，帮助有需要的解决了一天的问题，期间发现有很多投资者都是一朝被蛇咬终身怕井绳，对于这种投资者，我多年来已经接触了很多很多，一般都是之前很相信的跟着一个老师，结果亏得太多，然后知道这个市场有多大的风险，赚钱了就想要出掉，怕自己看到的是海市蜃楼，总之就是一句话，亏怕了! 黎简希嶶莘jian9434认为，想要在这个市场赚钱，这种心态的最可怕的，市场一直都是流动的，有人亏钱，自然也有人赚钱，他们能够赚到钱，最重要的还是在于善于总结原因，学习经验，站在巨人的肩膀上看世界，大家定要摆正心态，盈利了自然是好那么继续保持，亏损了也不要灰心丧气，做了这么久我认为做到以下三点，你是可以拿住单子的。 1，你需要轻仓操作。 2，你自己需要懂老师的思路。 3，你需要有一套自己的交易系统。



下面我详细的讲解一下这三条的意思.黎简希扣扣1727265087薇鑫jian9434实力喊单群188964664验证ljx. 第一点，轻仓操作，我们做贵金属投资利润很大的同时风险也很大，如果你总是重仓操作，那么你一朝失手将会永远爬不起来。打个比方，如果你带5个点损，每次两三个点就跑路，那么扣掉一个点手续费，那么你只赚一到两个点，也就是说4-5单赚的才能抵住一单损的，老师的准确率百分之八十才能带你保本，那么投资就没有任何意义了。 第二点，懂得老师的思路，不要犹豫不绝你知道一些老师的思路，知道大概的做单原因，做单看到的目标，跟黎简希保持一个比较好的默契，这样你才能更好地拿住单子，锁住利润，这就是选择的重要性! 第三点，尤其重要的一点，黎简希认为，想要做好投资，成功获取盈利，交易系统是必须要培养的，而且不同性格的人的交易系统也是不同的，怎样形成一个适合自己完善的交易系统，这对初入金市的新手而言是 需要时间和经验的，比较困难。 但是如果找到一个好的伯乐，懂得培养你，做一个引导，制定一套方案，打造一套属于你自己的交易系统，授之以鱼不如授之以渔。有了自己的交易模式加上操作的把关，老师的思路，对新手而言完全是一个轻松获利的捷径。 黎简希嶶莘jian9434欢迎你来寻找答案。



黎简希寄语—— 非农已过，喧嚣的行情也在今日沉寂下来，日间行情波动不大，上面跟大家废话了许多，有心人可能会觉得对自己极为有用，若是无心或不赞同，会认为上面废话连篇，不管好坏，我也只是一个分析师，只是想在文章里面表达一下个人观点，希望我的一点建议能够给大家帮助，在后面的投资路上走得更顺利些，废话也不说那么多了，简希最后一个建议，如果后面还有什么疑问，不要再犹豫了，直接找我，作为一个负责的分析师，我可以保证可以尽心尽责的给大家解答你们的难题，只希望你们不要再走弯路，坑苦了自己!实力喊单群188964664验证ljx. 文|黎简希 微信 jian9434



做交易，六分技术，三分心态，一分运气

