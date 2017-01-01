[技术分析] 沈梓绮2.3非农如何布局防止爆仓，原油日内操作建议及走势分析？ [复制链接]

沈梓绮2.3非农如何布局防止爆仓，原油日内操作建议及走势分析？



大家新年快乐！大家新年过的怎么样呢？今晚又是一个大行情啊，年复一年，月复一日，日复一日，时间就这么慢慢的走着，说快也快，说慢也慢，一晃，一月一次得非农来临，也是一月一次的非农超级数据周，无数个数据的公布，无数个大的行情，就等你来迎战非农!



美国能源信息署（EIA）公布的截至1月20日当周原油库存录得增加646.6万桶，高于预期值的增加328.9万桶，前值为增加284万桶。EIA原油库存连续四周录得上涨，数据公布后，美油布油短线下滑，但随后迅速反弹走高，本周EIA数据显示美国原油库存、汽油库存、精炼油库存都录得增加，虽然美国国内原油产量有所下滑，但钻井数保持增加趋势，东部海岸的库存也触及新的纪录高点。



OPEC积极的减产行动抵消了美国原油库存给油价带来的冲击。行业初步数据显示，俄罗斯1月原油产量环比减少约10万桶/日，至1111万桶/日。该国12月原油产量为1121万桶/日。俄罗斯能源部长诺瓦克周三表示，全球原油产量下滑140万桶/日，油价比之前更接近合理水平，沈梓绮预计到2017年中期全球原油过剩状况将会消失。



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原油技术分析及操作建议：



目前从周线来看，还是处于震荡蓄势状态，阴阳频繁转换。日线角度来看，行情目前处于布林带中轨和上轨之间运行，已经突破中轨压力。而从短线来看，短线强势上升，不过接近矩形上轨区域，也是日图布林道的上轨阻力。不确定今天能否走单边，若是震荡行情这个位置仍有可能走回落，主思路看多但不追单，等待回踩或者强势突破前高再跟进，下方支撑位53.5。目前K线在布林上轨附近运行，MACD指标快慢线形成金叉且KDJ三线朝上。综合来看，油价可能会有一次大幅拉升试探前高，操作上沈梓绮微亻 言：club9081建议以低位做多为主。



美原油操作建议：



一：53.4-53.5一线进场多单，止损53.0，目标54.2-54.5-54.7



二：54.7-54.8一线进场空单，止损55.3，目标54.1-53.7-53.4



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如何抓住非农做原油投资?



今日晚间，就将迎来美国2月非农数据，做过原油投资的都知道，非农数据的公布会对原油投资市场形成较为剧烈的震荡，引发大行情。那么，作为投资者该如何抓住非农行情赚钱呢?



非农日做单的三波行情



第一波——非农前行情:



首先第一波行情，即非农预期行情，根据非农数据先行指标——ADP数据和初请失业金人数，以及美国经济状况对非农行情进行预期。



第二波——非农行情:



第二波行情——非农行情才是重中之重。由于数据就在转瞬间反映在市场上，这段行情快速而剧烈，也是最大获利最快的行情，一般投资者操作要快。



对于此时间段行情，第一个方法建议投资者采取双向挂单策略，在非农数据出来前5分钟挂一个高位多单和一个低位空单，挂上去之前设好止盈。有一单成交之后就撤销另外一个没有成交的单。



如果数据没那么大的影响力到不了止盈点获利怎么办?那就在你感觉到上攻乏力的时候手动平仓。及时做到止损止盈，务必不要贪心或者长时间持单。



此类交易手法要求动手迅速，而且坚决果断不可恋战，防止非农行情来回宽幅震荡。一般一年之内，非农数据出炉后行情来回震荡的次数也少于单边走势。(双挂策略，要求执行力强，操作快，不贪婪)



此外第二种方法就是非农数据出炉后，迅速分析后市行情，顺势而为操作，但此类操作同样要注意及时止损止盈，同样如果行情宽幅震荡，进场点位防止追涨杀跌。



如果双向挂单都成交了，这时不要心急，双向的单都先持有，等方向明朗后再将反向单平仓掉，持有盈利单直到利润最大化。此类操作对投资者的反应速度和研判能力要求较高。



第三波——非农后行情:



第三波行情：根据非农数据的结果顺势做单。非农数据公布后30分钟后，行情将趋于稳定。此时根据消息的实际情况，利好或者利空，再做回调或者趁反弹顺势而为，结合K线形态和均线系统操作，务必严格设置止损止盈。



若行情给力，有望出现单边行情。在这样的行情中，需要及时止盈。但切忌一点，万万不可盲目反向操作，需谨慎对待。对于非农后行情，一般会延续到下周一周二，在周一周二的日内行情，会对行情有所修正，但不会改变大的趋势。



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