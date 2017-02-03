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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 2017-02-03收盘量化提示：又到生死路口 现这点就有转机
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[实战看盘] 2017-02-03收盘量化提示：又到生死路口 现这点就有转机 [复制链接]

幸福点滴

红豆币
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发表于 2017-2-3 15:13:35 |显示全部楼层
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今天没有开门红，直接出现了下跌，原因就是获利回吐太多了，节前几天就一直是每天1000家以上的获利回吐，今天开盘，获利回吐主导的股票又是1100多家，连续获利回吐蕴藏着巨大的隐患，这种隐患大家手头的股票有没有，马上可以用“博尔量化.net”平台自己去量化，如果量化出获利回吐，后面有极大的变数，下面我会细细说。

重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。

回吐后防恶化

节前反弹了8天，有获利盘很正常，但实际涨幅其实是不多的，又能有多大的获利盘，回吐的一两天足够了，连续回吐那就要打个大大的问号了。而最后如果真的做空主导又出现，那真就是恶化了。今天大跌的股票里，有不少就是这种表现。



那么大家手头的股票，如果等到明显的做空主导出现在跑，那肯定就晚了。可以先用“博尔量化.net”平台去量化清楚，看是不是获利回吐主导，如果看到的是获利回吐主导了，那就得高度注意，有点做空就要考虑当前还是不是值得继续持有。

当然还要强调的是，回吐之后是有变数的，能变坏，同时也能变的更好，而变得更好的就是资金返场，现在要说股市不灵，那看看楼市、债市怎么办？资金还是在股市里腾挪，这批钱出去了，另外的钱又进来了。于是就形成了获利回吐后继续做多主导，下面这些股票的交易就属于此类。


而现在，要的就是做多的力量鲸吞回吐盘，所以大家手头股票早上如果也在调整，那下午的转机就在做多主导是不是出现，这点大家可以自己用“博尔量化.net”平台去量化，一旦明显的做多主导出现，就是告诉大家，多头已经把获利回吐的短线筹码给干掉了。

重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。

博尔量化.net   平台整理  
2017-02-03
                  

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