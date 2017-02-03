[通达信] [通达信] 精品系列，钻石黄金柱！（通达信 源码 副图 贴图 无未来） [复制链接]

2017-2-3 收评

大盘指数：3140点；跌：0.31%；今天大盘高开低走，收小阴线。成交量1080亿比上一个交易日的1250亿少了170亿；盘中热点板块是：船舶、黄金概念和草甘膦；而保险、煤炭和钛金属调整在前；收盘二市：上涨965家，涨停44家；下跌1816家，跌停8家。

今天早上在开盘之前就说过，这个开门不会红，年前正好打到MA60的阻力位置，而之前也是两次在这个位置受阻调整，节后的资金又没有这么快聚拢，人气也不是那么高昂，都还沉浸在春节的喜悦之中，没有多少心思在这个股市里面。就今天的盘面来看，这一波反弹结束的可能性很大，上海主板和深圳主板的反弹高度够了，创业板还不够，现在的六十日线3170非常艰难，而目前下跌速度比较慢，也是有护盘因素在内，如果下周一直接跳空低开，反弹结束。

说下策略，今天是不能买票的，如果下周一直接跳空低开，盘中就会有反抽是给散户短期的最后一波出货机会也是确认这一波反弹结束的标志。而因为南北船合并这一消息，带动了混改的爆发，这个17年的主线任务是不变的，不过这一波反弹结束并不意味着年后就没行情了，按照往年的走势来看，节后都是有一波红包行情，无论是央行印钱也好，散户的腰包又鼓起来也罢，对市场都是一个刺激。

所以，就整体的操作上来看，我们最近的操作应该是，今天观望，下周一找低点入一波，抢一波小反弹，之后出货等待一波四到六个交易日的调整，再开始选择进攻。当前就整个盘面而言而是相当弱势的，不能重仓也不能操之过急。

