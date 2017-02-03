[实战看盘] 2017-02-03午盘量化提示：楼市炸裂 个股业绩翻十倍 [复制链接]

目前，中国有34个省市，330多个地级市，2800多个县城，并非每个地区的房价都高。城市级别不同，地区不同，房价完全不同。中国房价高的地区集中在北上广深和一些副省级城市。然后地级市、县乡镇、农村，房价逐层往下走。北京上海，普通住宅均价要3万/平以上，杭 州、苏州等周边城市可能要低些，农村自建房可能1000元每平左右。



城市的两极分化，一方面是人口大量涌入导致供求关系严重失衡，另一方面是人口不断流出，供求过剩需求不足。暴露出城镇化政策包括现在的做法出了偏差，违背了人的迁移规律，违背了城市化、工业化的规律。



伴随着鸡年第一个交易日的临近，截至到1月26日共有2275家上市公司公布2016年年度业绩预告，其中1228家预增、372家预降、280家预盈、179家预亏。七成公司全年净利润实现稳步增长，631家公司预计全年业绩翻倍，其中更是有50家公司增幅更是超10倍。



业绩的大幅增长，很容易让投资者联想到二级市场中股价的情况。但是从量化数据的角度来看，这些业绩大幅增加的个股中，其主导动能的数据的情况却是各不相同。看清了这些数据的变化，在接下来的操作中不至于误入“歧途”。通过“博尔量化.net”平台就可以查询这方面的数据。



重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。



如百川能源（600681），公司预计2016 年经营业绩与上年同期相比，实现扭亏为盈，预计归属于上市公司股东的净利润为5.3 亿元到5.8 亿元。净利润同比增加超过100倍。虽然该股在1月11日因为重大重组事项而停牌，但是停牌之前该股的主导动能数据显示，从2016年9月23日开始通过“博尔量化.net”平台中就呈现连续红黄主导的特征，这说明该股从去年三季度末开始就有做多力量在其中积极地活跃。未来只要这种红黄连续做多的特征不变，该股在复牌之后的强势特征还将维持。







同时截止到目前为止，全年净利润增幅超10倍的公司中有6家最新动态市盈率在30倍以下。市盈率最低的宜华健康（000150），预计去年净利润增幅达15.66倍，最新动态市盈率仅10.34倍。但是通过“博尔量化.net”平台中主导动能数据与百川能源（600681）完全不同，不仅从2016年12月19日开始，该股就呈现连续蓝绿向下的特征，而且在近期小幅做多之后，又出现了连续获利回吐主导的迹象。这种资金量化数据的特征显示，在当前位置上面并没有什么做多力量的介入，年后需要重点关注该股做多力量的介入情况。



伴随着鸡年首个交易日的到来，对于博尔系统用户而言，可以年后可以通过“博尔量化.net”平台中主导动能数据，关注该类业绩大增个股的情况，为鸡年的操作做好准备。



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博尔量化.net 平台整理

2017-02-03

