[实战看盘] 2017年新春量化提示：年报大增春风徐来 节后红包暗藏“玄机” [复制链接]

春节抢红包，是年夜饭、看春晚之外另一大乐事。但对于投资者来说，春节后一年一度的A股年报季又将逐渐进入高潮。若能抢到年报行情的“大红包”，那就是喜上加喜。

由于年报公布的高峰会在3月下旬之后出现，那时太多年报令投资者目不暇接，因此越早公布年报的公司越易受到投资者关注。截止到目前为止沪深两市共有123份年报披露，目前有103家公司已经发布业绩预告，其中有64只预计实现净利润正增长，占比达62.14%。

作为市场中的投资者而言，年后一定会把目光集中在这些业绩大幅增加的个股当中，但是从历史的经验来看，业绩大增的个股中也是暗藏“玄机”，并不是业绩大增的个股在年后都会有很好的表现。作为博尔量化数据平台的使用者而言，在参与这些个股的时候，一定会结合“博尔量化.net”平台中的主导动能数据，关注一下该类个股资金量化数据的情况。

重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。

正如联美控股（600167），该股在1月24日的公告中宣布，预计2016年1月至12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加50%~55%左右。关注一下该股近期的主导动能数据情况就会发现，该股从2016年12月底开始，通过“博尔量化.net”平台中的主导动能就出现了连续红黄主导的迹象，虽然在今年1月中旬也出现了连续几天的做空主导，但是其做空主导力度并不大，并且在1月20日再度被做多力量主导之后，其做多动能的力度更是出现明显放大。这说明当前个股被做多资金主导的特征非常明显。年后该股继续保持这种做多特征的话，其股价持续走强的可能性较大。

而同样是业绩大增的个股精华制药（002349），虽然该股作为鸡年第一家公布年报的深市上市公司，公司预计2016年归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元~1.72亿元，同比增长80%~120%。但是其主导动能数据的情况显示，从去年11月18日开始，通过“博尔量化.net”平台中的主导动能就呈现连续蓝绿主导的特征，期间虽然有过几天连续做多的迹象，但是整体做多动能的力度并没有出现明显放大。很显然该股被做空资金主导的特征很明显。年后该股的这种量化特征不得到根本性地改变，继续维持震荡回落的可能性会更大。

伴随着鸡年交易日的临近，对于大家而言，可以在春节长假的最后阶段关注该类业绩大增个股的主导动能数据情况，通过“博尔量化.net”平台中的量化数据为年后的操作提前做好准备。

重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。



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2017-02-02