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[实战看盘] 数字江恩解盘:2017.02.03（周五）提防开市第一天的低开缺口 [复制链接]

数字江恩88

红豆币
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发表于 2017-2-2 08:48:22 |显示全部楼层
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这里再次祝福所有人春节愉快，在大盘3044点位的时候，本人提前抄底，告诉了春节红包。我的学员，更是抄底成功，选择了建筑水泥+一带一路和石油板块，结局赚取了百分之二十左右的利润。

其实本人是善良的，因为本人习惯于不让大家持股过节，因为散户比机构牛13的地方就是买一支股票，只需要一分钟的时间，所以哪怕未来市场在节后走好，走高，只要用一分钟买入就可以了，而没有必要持股过节，而且万一市场来一个低开，你完全可以在节后，逢低介入，赚取利润。而当下的大盘，就有低开缺口的结构。

下面开始技术解盘：


当初3044反弹的那一刻，本人不但可以提前抄底3044点位，更是提前告诉了3130-3150区间的压力区间。结局是牛13的。那么现在的大盘从15分钟结构来看，是一个5分钟的背离结构，这个背离可以引发一个1分钟的下跌，三维级别联立共振就在于此。所以开市第一天，必须提防低开缺口，然后就是绿色的一分钟轮回通道，这里的轮谷线不可以跌破，也就是低开缺口的3140点位去可以被有效刺破，否则大盘低开缺口就成立了。至于上行压力位，本人依然继续春节前的言论，3174+3189压力依然强大。仅此。

以上言论发表于2017.02.02

2月3日周五有三支新股可以申购，白银有色（601212），宣亚国际（300612），欣天科技（300615），操作之余不要忘记了新股申购，给乏味的市场增添些许色彩，祝大家好运

本人的第一本书籍《股票趋势轮回理论》已经上市，大家可以通过正规渠道买回来学习，由浅入深的基础知识都在里面了
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数字江恩88

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发表于 2017-2-3 09:03:17 |显示全部楼层
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