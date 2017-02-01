[实战看盘] 2017新春量化特别提示：避开这些，年后八成就能赚了！ [复制链接]

今天是大年初五，迎财神的日子，跟大家说如何在节后避开一些风险，如何在节后赚钱。



说赚钱指挥权，一定要先说到亏钱人的共同点，有一个最明显的就是害怕，不买怕踏空，一买又怕套牢，心里是一点点底都没有。那么为什么没底，没自信？鼓起点勇气不就行了吗？问题是过去错的太多，自信又从何而来？而之所以会有那么多错，归根到底，不是什么智商问题，而是看到的都是虚的的，当然容易出错。



如果大家能在春节期间上“博尔量化.net”平台，量化一下自己股票的真实交易状态，80%的亏钱问题能不再发生。

新春期间通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”，登陆博尔量化平台，不仅可以长期使用量化平台，而且还能查询更多个股方面的信息。



看不到回吐是大隐患

拿春节前的那段上涨来说，就有很多股票一开始涨的不错，反到大盘反击的时候他不涨了。表面上看不好理解，没道理。但量化一下交易，问题很明显，涨到最后是连续的获利回吐主导交易，是卖的人特别多，那当然问题大大的。



而节后，伴随着上涨，大家手头股票是不是也有可能连续的获利回吐主导呢？反正涨上去之后，获利盘越来越多那是肯定的，那获利筹码能不能对股价说了算，马上用“博尔量化.net”平台去量化一下，如果真出现连续的获利回吐，当然要注意后面是不是干脆做空主导，让股价恶化，大盘涨，它倒着走。



同样，有些调整也是虚的，看上去股价回落了，但调整背后是做多主导，那这种调整基本也是假象。后面很容易就直接收复失地上去。这个量化一下是很简单的。



节日里的时候，我和业内的朋友也没少沟通，总的来说，都觉得节后还是震荡的可能性大，估计大家也很少有看行情能一路涨上4000点的，那么，一旦节后股票出现拐头回落，那回落背后是什么力量主导交易就非常关键了，这方面可以拿量化系统去量化，用电脑或者手机直接登录“博尔量化.net”平台就可以了。当然，做多主导那高枕无忧，不是做多主导，就得注意调整的杀伤力了。



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博尔量化.net 2017-02-01

