[实战看盘] 老股民肺腑言，新春赚钱这是根本！ [复制链接]

这两天过节，一直在文章里说什么样的情况要当心，节后别犯错。但也有不少朋友说，什么股票能赚钱节日里多讲讲，然后节后直接好用上。对此，请大家上手机应用商店，下一个 博 尔 系 统 手机版应用，然后打蛇打七寸，炒股要赚钱，自然要清楚。赚钱真正靠的是什么？认识正确了，再去量化，如虎添翼。 信息不对称是赚钱根本 实际无论做所什么生意，赚钱靠的就是信息不对称，这点不详细说，大家自己可以去想想，是不是这回事。并且在股市里，这种信息不对称是无法消除的，所以现在想想过去我初入股市的时候，还想着怎么战胜庄家，显然当时的方向就是做错的。人家占尽地利、人和，如何能战胜它？但利用信息不对称赚自己的钱就行了。 下跌未必是做空 我现在利用信息不对称做股票，量化也是很重要的一环，量化之后看到的交易是很多人看不到的，甚至是和盘面的感觉相反的。比如很多时候，股票下跌、股票萎靡，总当是有人在出、无人关注。但实际上，量化交易的结果有可能就是做多主导，而做多主导，即便下跌也是根本不用慌的，收复失地的能力极强。 其实这走势感觉与实际量化结果上的不同，根源就是，别看大家看到的都是交易，对于交易的处理人脑是处理不过来的，即便看 K 线图，也不过就是高开低收四组数据，更复杂的数据处理也做不了。而量化这方面是强项，所以对真实交易还原能力要强的多，自然而然就形成了信息不对称。这点上，大家可以→点到“博尔量化 .net ”去量化自己过去操作过的股票，很可能你也会发现，量化之后曾经的一些纠结、忐忑、心理斗争会因为真实的交易状态展现在眼前而一挥而去。 上涨未必在做多 同样，上涨背后的交易状态也有很多时候是和感觉大相径庭的。很多股票别看一路上涨，但实际一边上涨，一边都是获利回吐主导交易，说明有人在不断的买回来。而这种股票一旦后面被做空力量主导，那从回吐到做空，后面就是把给自己挖坑的多头都给埋了。下面这些股票都是节前几天，连续获利回吐之后又做空主导的股票，愿意落后于市场了。 那么，节前确实获利回吐的股票不少，所以大家实际也有必要去量化一下自己手头的股票节前上涨的时候是做多主导还是获利回吐主导，量化系统的入口，大家上“博尔量化 .net ”自己去量化。如果有连续的获利回吐主导，那节后一定瞪大眼睛注意恶化成做空力量主导，否则掌控交易的力量一直在卖股票，风险是要多大有多大，和上面图里的那些股票一样，行情上涨，他们不涨，这就亏大了。

