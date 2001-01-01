[实战看盘] 两误区不破，节后捉对股都难赚钱！ [复制链接]

今天是年初三，放假时间总是过得很快，前几天忙碌的朋友，今天有时间静下来考虑一下新年里的股票了。于是，我收到的私信也多了。其中有不少朋友跟我说，现在股票不好做，无论是买没涨的，还是追强势的，赚钱都不容易。当时我是请他们千万不要忽略一些细节，上手机应用商店去下一个“博尔系统”的手机版 APP ，量化一下打算做的股票，无论买强卖弱，成绩都会上一个档次。 两种偏好 其实这么多年下来，我也知道，大家做股票通常都有两大嗜好。一是喜欢买低，找个没涨的买，希望买完之后就否极泰来。二是喜欢买强，宁可赌一把强势，也不愿意参加横盘。这本身没错，但如果不知所以然，结果很容易是悲剧。下面大家对号入座，或许就会功力大增。 买低不能少做多 喜欢买低并不错，但如果仅仅股价低，交易上没有做多力量在主导，那往往低了还有更低。下面的股票之所以下跌之后继续破位，就是调整之后即便企稳，也没有做多主导。 事实上，亏损是按照百分比来的，所以即便买的是跌的很低的股票，只要后面再跌，也会形成很强的杀伤。会想到最近节前连续几天的反击中，确实有不少股票看似企稳但没做多主导，这种隐患是很大的，包括大家手头的股票，要是节前几天看上去企稳了，也不要忘记量化一下，量化出来是做多主导的红色多，那很好的，但如果没有做多主导，这种企稳就要打个大大的问号了。 买强不能忘回吐 同样，喜欢买走势强的也并不错，毕竟一旦成功，效率很高，一买就涨。但看到的上涨并不等同于多头强势，很多时候涨上背后都是获利回吐主导，这样的上涨就变得很虚，很容易被做空力量砸盘，突然休克。下面的股票交易状态，大家一看就明白上涨中获利回吐连续不断的隐患。 眼下，这种风险是节后最容易碰到的，毕竟好多股票节前都在连续的上涨，同时获利回吐主导的情况也很多，这种时候，大家手头股票上涨去是做多主导还是获利回吐主导，也是很有必要去量化一下了，想买的股票就更加要量化的，否则进的是一个人家都在获利回吐的股票，很可能就亏大了。

