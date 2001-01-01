[实战看盘] 看到这样的预谋 真是眼睛都绿了 [复制链接]

这两天一直走亲戚，感觉对于股市，比去年春节好多了。去年股市靠边站，今年真就有不少次认真问我，春节后有没有行情了。而我的回答是，有没有行情，先看你的股票有没有准备。当然对于大家自己手头的股票，有没有预谋可以先上手机应用商店去己下一个 “博尔量化” 的手机版 APP 。有预谋的上涨，交易上完全可以量化出来。 两种上涨，预谋为先 当时我和几个亲戚就说，上涨有两种，一种是有预谋上上涨，一种是突发式的上涨，显然更容易持续涨的，是有预谋的上涨。因为前面准备冲锋，涨起来就容易，力量也大。同时我手机上分享了几个预谋上涨的股票给他们看，就是下面的图，量化交易之前没怎么涨的时候做多主导的红色已经很明显了，那种状态就是有人提前预谋的行动。 另外也和几个亲戚说，现在大家的心态和牛市毕竟不同，大牛市里或许散户的合力也能让股票做多主导，但现在多数人还是犹豫，吃不准，不敢下重注的。这种情况下没怎么涨的股票如果有做多主导明显的优势，应该说就是有人蓄谋行动，所以去拿量化系统量化一下，还是很值得的，可以进去量化清除交易，有计划的蓄谋一旦实施，后面就是系列的行动。 一锤定音的做多 当然我还和几个炒股的亲戚说，也不是突然的上涨都一点没戏，关键的核心还是交易上做多的力量是不是占优势，真要是做多主导的力量非常强悍，一举扭转了局面，那后续一样也是可以期待的。 上面那些股票就是做多主导突然加强后，一举逆转局面的股票。这个我和几个亲戚说了之后，他们是特别起劲，比看自己手头股票有没有提前的预谋更加起劲，显然也是因为就节前的一周，他们的股票都在下跌后反弹起来，当然都希望反击中做多主导的力量是强劲的才好。他们一个劲的问我股票，到手机应用商店下个“博尔量化”手机版也一样量化。尤其是前几天的反弹股，毕竟好多天涨好了，后劲有没有，交易力量上做多的局面有没有确立非常重要的。

