[实战看盘] 黑天鹅一出就轧空，饿狼等在门口！ [复制链接]

金鸡报晓第一天，先给大家说声“新年好！”。这几天一只再说接下来金鸡的行情有三怕，一怕，新股发的不快，二怕人民币不贬，这第三怕就，特怕管理Ceng不严厉监管。因为每次监管信息一出，就算形成黑天鹅，但只要看清交易资金的变动，还是也能变成好事，这点大家自己下一个 博尔系统 的手机版应用，量化清楚交易，节后一旦有监管上的利空，也能善加利用，这不是随便说的。大家可以细细看我下文。



实际上，大家看去年11月~12月，高层对险资的监管，可谓雷霆万钧的力量。但结果呢，险资自然被收拾的服服帖帖，但资本逐利，股市里有蛋糕，张三不吃李四张嘴。国改、基本面回暖这些大蛋糕之下，险资刚去，游资又来。



心急的一监管就轧空

而接下来监管会停吗？我看是不会的，但大家看看之前监管黑天鹅一出，一大批股票获利回吐，但好的股票获利回吐之后直接做多主导。说明有的股票就是借题发挥，把别人吓跑了，然后就轧空。下面的股票就是之前回吐后有做多主导的股票，大家看后面攻势。







节后只要监管再来，这种情况多注意，很多股票一监管就会调整，但调整如果只是获利回吐，后面做多主导一出来，就又是一条好汉。当然眼下也是获利回吐股票特别多的时候，大量的股票获利回吐之后，节后有没有做多主导也很重要。大家也可以上“博尔量化.net”进量化系统，然后一是量化当前市场有没有获利回吐，二是量化接下来会不会变成做多主导。有做多主导的，那也是又活过来了。



做空无力，饿狼来袭！

另外，如果接下来的监管有直接削弱资金面供给的政策，那可能是杀伤力最大利空，但即便如此，从之前对险资监管时的表现来看，当时对于所有股票就是一次体检。其中有些股票，调整的时候，做空力量是非常微弱的，等于在说，空头现在自己都不想做空，给机会也不肯发力，等于是把主动权拱手相让，下面的股票就是如此。







而游资最喜欢的就是这种股票了，因为空头不打算做空的品种，被第二把攻上去会最肆无忌惮。因此虽然今天又看到一些监管方面的消息，即便节后确实监管不断，真有股票中枪了，但只要做空主导的力量弱，后面不是坏事，这方面可以用量化系统去量化，→量化系统的入口大家可以从浏览器里输入“博尔量化.net”就能用。节后只要有题材，弱做空主导，一群饿狼会等着冲进来。

