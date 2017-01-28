[实战看盘] 2017新春量化特别提示：进入春节长假了，原来，这才叫休息！ [复制链接]

已经进入春节长假了，真应该好好休息一下！说到休息，你知道什么才是真正的休息？睡个懒觉？出去旅游？但事实上，往往越休息越感觉累。为什么呢？也许我们对休息存在误解，这篇文章会帮我们分析究竟该如何休息。



大家来看看我们对休息有哪些误解？

其一，脑力劳动者，补瞌睡对你没什么用

你需要的不是通过“静止”恢复体能，而是要找个事儿把神经放松下来。这样你可以理解为什么你周末两天不出门依旧无精打采，而只需下班后游泳半小时就神采奕奕。



其二，不必停下来，只是换一下

比如你星期五写了5个小时的企划案，最好第二天去给你的盆栽们剪枝而不是睡到太阳晒屁股。当你无法选择由脑力劳动转入体力劳动时，你不妨在脑力劳动内部转换。



其三，最好的休息，是让你重燃生活的热情

最好的休息项目就是那些让我们重新找到生活和工作热情的活动。基本思路是以“做”来解决“累”，用积极休息取代消极放纵。



新春期间通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”，登陆博尔量化平台，不仅可以长期使用量化平台，而且还能查询更多个股方面的信息。



猴年市场是这样？ 三类个股可安心！

猴年全年的交易终于结束了，2016年2月5日沪指羊年收官点位为2763.49点，截止猴年收官点位为3159.17，共涨幅逾14.32%。躲过2016年1月份的熔断，沪指猴年表现整体还是不错的。



如果从“博尔量化.net”平台中特色的量化指数——博尔指数的角度审视猴年的市场，会发现猴年全年博尔指数的整体涨幅居然高达32%，整整超过了上证指数全年涨幅的一倍多。这表明上蹿下跳的猴年市场中，个股的机会和行情是极为活跃的。通过博尔指数，把整个市场中“水分”挤干，这样就能看清真实市场的情况。在新年第一个交易日之后，更多的投资者朋友也应该通过“博尔指数”来看清市场的真实情况。



接下来跟大家重点交流一下在节前博尔系统用户持有三类个股的量化特征，大家可以按图索骥，在春节长假期间，通过博尔量化数据平台对照自己手中个股是否有类似的量化特征。



第一类：做多资金不断返场的个股

从“博尔量化.net”平台中的量化数据来看，所谓的“做多资金返场”的量化特征，是指部分个股的主导动能数据出现了获利回吐，或者连续回吐之后，其主导动能再次出现做多资金主导，并且整体做多动能的力度还出现明显的放大。当个股呈现这种量化特征，不仅可以安心持有，而且这类个股在节后继续维持强势的可能性非常大。在近期市场中活跃的水泥板块中的海螺水泥（600585）就具备这种典型的“做多资金返场”特征。



由于文章篇幅关系，今天重点给大家介绍博尔用户三类安心持股中的第一类个股，在明天的文章再跟大家重点介绍其他两类可以安心持有的个股量化特征。希望大家持续关注。大家可以通过“博尔量化.net”平台查询自己手中个股是否出现类似量化特征，同时通过“博尔量化.net”平台中的统计功能，锁定具备这些特征的个股。



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博尔量化.net 2017-01-28

