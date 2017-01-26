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[实战看盘] 每日收盘提示：重要一幕出现，不看年后遭“双杀”（2017-01-26） [复制链接]

幸福点滴

红豆币
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发表于 2017-1-26 14:16:39 |显示全部楼层
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市场重要情况：

猴年行情结束，回看猴年行情，确实够折腾的，最后能不能收好官，就看能不能资金返场了。大家也可以在春节期间上一下“博尔量化.net”平台，自己去量化手头股票，也能清楚自己的股票今天有没有资金返场。

重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。

市场重要量化数据情况：

为什么要这么注意资金返场，原因就是这几天获利回吐的股票是最多的，天天都有1000多家是获利回吐，而老是获利回吐，隐患肯定是大的，毕竟谁也架不住，天天都是卖出的人说了算。但资金返场就不同了，这说明回吐之后做多的力量卷土重来，又买回来了，那这就是强势特征。下面这种交易状态就是资金返场。

总之大家过年的时候通过“博尔量化.net”平台，看到上面的现象就有资金返场就定了，开年之后很可能继续这种强势，毕竟做多主导的力量又卷土重来。另外要是量化出来没有资金返场，还要持有股票，那就得赌一把了。但能赌的股票一定不是做空概率特别高的股票，现在做空概率高的股票，节后很容易引发回落，尤其是周级别这种大级别上做空概率高的股票，那是很容易引发一周以上的回落，这就没必要赌了。

接下来大家自己关心的股票，也可以进“博尔量化.net”平台去量化一下概率，要是经常看到获利回吐，做空概率又高。否则碰上鸡年开门跌一把，多不好？

重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。

博尔量化.net   平台整理  

2017-01-26
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