[实战看盘] 每日午盘提示：若问鸡年谁爆发？ 一片“芯片”有潜力（2017-01-26） [复制链接]

市场重要情况：

日前三安光电（600703）发布涨价通知，上调S-30MB/S-32BB系列产品价格8%，打响了2017年LED芯片涨价第一枪。由此也使得市场中更多投资者在新年伊始开始聚焦于整个LED芯片行业。

根据相关机构测算，到2017年年底，LED芯片有效产能约8328万片，需求约9235万片。业内人士认为，LED芯片产能仍低于需求。考虑到2017年需求稳定增长，LED芯片将处于供不应求的状态。因此整个行业在2017年的价格上调一定是势在必行。

但是聚焦于整个LED芯片行业的相关个股，就会发现在近期该类个股中资金量化的核心数据—主导动能却存在着完全不同的情况。因此在参与这类个股的时候，需要甄别清楚个股的量化数据情况。查询该行业中相关个股的量化数据情况，可通过“博尔量化.net”平台。

重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。

市场重要量化数据情况：

如三安光电（600703），公司是国内规模最大的全色系超高亮度LED芯片生产企业。公司目前已形成年产LED外延片580万片、芯片1280亿粒的生产能力，总产能位居全国第一。并且该股的主导动能从 12 月中旬开始，就出现红黄连续主导的迹象，这说明该股目前被做多力量主导着，其股价也出现不断震荡上行。但是最近几个交易日内， 其主导动能的做多力度却出现了减弱迹象，在这种情况下短期内股价继续上涨，需要关注后续做多动能力度放大的情况。

而同属于该行业的士兰微（600460），公司全资子公司士兰明芯的LED外延片产能已经提升至6万片/月，LED管芯的生产能力已提升至14亿颗/月。但是其主导动能从 2016 年 11 月中旬开始，就呈现蓝绿连续主导迹象，期间虽然也有做多主导，但是做多主导的天数往往都不连续，短暂做多主导后又是不断出现做空主导。其股价也是一路震荡回落。从该股目前的量化数据情况来看，即使未来 LED 芯片行业出现整体价格上调，短期内该股出现活跃的可能性也不大。

对于关注该行业的投资者朋友，在参与其中的时候，一定要通过“博尔量化 .net ”平台甄别清楚相关个股的主导动能数据情况，再进行下一步的操作。

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博尔量化 .net 平台整理

2017-01-26