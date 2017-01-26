[实战看盘] 数字江恩解盘:2017.01.26（周四）继续讲解“亿万技术概念” [复制链接]

本人早就说过，本人是中国技术解盘第一人，逃顶了3301点位置后，在3174下跌的时候，本人就反复说过有春节红包反抽行情，并且告诉3174的下跌只在100点区间。结局抄底3044再次成功，还记得当初本人说过，上个周四之后，3044就无法再跌破了，结局是什么?并且3044是一个0.382的时空波共振，就这。



3044的反抽红包，本人就提前预测了3130-3150区间的压制，结局已经见到。那么下面就继续3150区间展开分析。



下面开始技术解盘：



其实大盘已经不重要了，过春节，不论节后有什么行情，在本人的技术概念里面，都是现金为王，这个特别在节假日里面，持股过节永远没有持币过节来的痛快。



这里必须要明确一点，本人在前期抄底3068的时候就说过，大盘必须在3189点位之下，而大盘抵达了3174点，现在就3174点位来说，大盘要想突破3150之上的3174必须就看证券的暴动，没有证券，大盘3150区间是可以止步的，所以3174点位和证券，不论春节前还是春节后，都必须关注。



昨天讲解了时空波这个概念，而且这个概念必须超越江恩的波动率，波动率平衡还不是唯一的四方平衡，而时空波的平衡，才是市场的终极平衡，有了时空波的数字结构，市场的所有顶底就可以准确的预见出来了。



最后祝愿大家，鸡年吉祥，万事如意，阖家欢乐，身体健康。股票发财，2017年翻倍再翻倍。



以上言论发表于2017.01.25



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