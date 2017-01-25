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[实战看盘] 每日收盘提示：集体做了断，节前三条路可供选！（2017-01-25） [复制链接]

幸福点滴

红豆币
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发表于 2017-1-25 14:40:48 |显示全部楼层
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市场重要情况：

今天的关键词：了断。量化整个市场，目前获利回吐主导交易的股票特别的多，都快接近半数了。为什么出来那么多获利回吐，甚至在当前多数股票上涨的情况下还是获利回吐主导最最多，恐怕唯一的原因就春节之前，有人在对股票的去留做最后了断，而大家的股票要不要做个了断，登陆“博尔量化.net”平台，然后再去量化一下手头股票的交易，股票该不该做个了断，还是很清楚的。

重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。

市场重要量化数据情况：

没做多不留

首先，没有做多主导的股票还是不能留，因为做多主导的力量虚弱，空头就很容易发威，很可能一个小小的波动，就导致这个股票的突然跳水下去，这种情况天天发生，今天也不例外。下面都是这两天因为做多主导力量太弱，然后跌的品种。

毫无疑问，这样没有做多力量主导的股票，可能今天没有跌，甚至今天还反弹的，但随时可能下跌，就算留到节后也危险。至于大家手头的股票有没有做多主导，有多少做多主导。自己用“博尔量化.net”平台去量化一下。

回吐的应对

同样，大家去量化，最大的可能是量化出来，今天手头股的交易也被获利回吐所主导，毕竟现在获利回吐主导的股票太多了。那么千万别猜获利回吐后会如何，量化就是告诉你真实的情况，获利回吐就是有批人在赚了钱之后卖股票。至于他们是对是错，也可能就是错了，他们卖掉之后还往上涨，但大家既然量化了就，就没必要赌。如果你本来很看好一个股票，未来打算1季度翻番，那有这个自信，就笑看别人获利回吐，别去管他。但如果你也就打算做个短线，那人家回吐的时候你一定跟着走，做短线赚钱不走，那就不是做短线了。

当然还有朋友，连自己打算做短线还是做波段都没想好的，那只有注意获利回吐之后的交易变化了。最好的变化就是获利回吐之后做多主导，等于是有人获利了结之后，还有新的增量资金重新推动做多，轧空抛出的人，这样的股票有牛股相，就肯定拿着了。

大家自己量化自己的股票，遇到获利回吐，也可以按照上面的三点去衡量，吃不准还不想走的，那就自己用“博尔量化.net”平台去量化一下后面的交易，就看后面有没有资金返场的交易迹象，做多资金又来了，那警报解除，也就不用再吃不准了。

重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。

博尔量化.net   平台整理

2017-01-25


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