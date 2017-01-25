[实战看盘] 每日午盘提示：养老金入市首批资金到位，这些股要被低吸？（2017-01-25） [复制链接]

市场重要情况： 由于各地养老金大概率会委托给全国社保基金进行投资，而两者在投资目的上有较强趋同性，社保基金目前的投资方向可能就是以后养老金的投资方向。 数据显示，截至2016年三季度末，全国社保基金共现身698家上市公司前十大流通股东，涉及43个社保投资组合，当期合计市值1708亿元。当然，由于社保基金持股中存在部分未上榜前十大流动股东的个股，社保基金实际投入A股的规模要更大一些。 从持股所处的申万一级行业来看，医药生物是社保基金最为青睐的行业，社保基金共现身该行业73股，化工、计算机、电子、机械设备等行业也较受青睐，均有40只以上个股被社保基金重仓。相关个股可以通过“博尔量化.net”平台，进行量化数据方面的查询。 重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。 市场重要量化数据情况： 岁末年初，与基金2016年四季度报告一起出炉的还有上市公司2016年年报。随着年报的陆续披露，公私募基金等机构的持仓路线逐渐显露。年初至今，已有数家上市公司披露年报，机构在其中的持股轨迹也得以初露。此外，近期不少上市公司发布了2016年业绩预告，在这些业绩预增个股中，基金机构“扎堆”，部分业绩出色的个股更是成为机构深度博弈的对象。 机构扎堆的个股是不是可以关注对象？ 中国证券市场经历了20多年的发展之后，目前整体市场的格局已经发生了翻天覆地的变化。早在十多年之前，整个市场中还是所谓的机构与散户之间博弈的市场，这个时候只要盯住“机构”的动向，在股票市场中总能获得不错的“收益”。然而现如今的市场，整个市场博弈主体从散户和机构的博弈，已经发展成为机构与机构之间的博弈。因此在股票市场中盯住一两家机构的动向，已经很难适应当前市场的真实情况了。 作为博尔量化平台中的核心数据——主导动能，关注既不是资金简单地流进流出，也不是关注谁的资金在进场。而是关注在市场中真正其起决定力量的变化情况。接下来我们就一起关注一下那些近期出现所谓机构“扎堆”个股的量化数据情况。 如富春环保（002479）在2016年实现净利润24492万元，增长35.03%。与此同时在2016年年末流通股东中出现了三家大机构的身影。但是从该股近期的主导动能数据情况来看，从2016年12月底开始，其个股主导动能数据出现了做多动能明显减弱的迹象，与此同时从1月11日开始，该股更是连续五天出现了做空动能持续主导的迹象。这其中股价更是出现了大幅波动的情况。在这种量化数据情况下，该股即使有什么业绩大增，或者大机构进驻的背景，在缺乏做多动能的积累之下，在短期内股价出现大幅活跃的可能性也不大。 伴随着2016年上市公司年报进入披露的高峰期，越来越多的年报中会流露出所谓“机构”的动向，在关注这些大资金动向的同时，，大家更要关注该类个股当前主导动能数据情况。看清了个股中主导动能数据的情况，通过“博尔量化.net”平台就可以查询个股的主导动能数据，也就等于看清在个股中真正其决定力量的资金情况。这样更容易发掘这其中真正可以参与的机会。 重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化 .net ”即可进入“博尔量化 .net ”平台。查询个股量化数据变化。 博尔量化 .net 平台整理 2017-01-25

