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[实战看盘] 每日收盘提示：别算计行情红包，多看手头股！（2017-01-24） [复制链接]

幸福点滴

红豆币
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发表于 2017-1-24 14:45:05 |显示全部楼层
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市场重要情况：

今天看财经媒体上捡红包的内容比较多，心想，一共还有两天半，能捡的早就捡了，今天真不说什么行情，说什么红包了，没意思了。要说就说最后两天半，手头的股票该走该留，说之前，大家可以先上“博尔量化.net”平台，那量化交易的办法去看看手头股票的价值所在，什么样的股票特别该留，什么样的股票肯定不能留，很清楚的。

重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。

市场重要量化数据情况：

拿量化系统去量化，能留的，特别该留的股票就是连续做多主导还不怎么涨的股票，因为这几天市场，多数股票向上，背后确实有很多就是天天在做多主导，而连续的做多主导本身就代表做多的力量在掌控着局面，这种时候要是走了，一旦后面做多主导的力量再稍微有点增加，直接就是加速上涨，让加速上涨溜了，那就太亏了。

上面这些股票都是今天连续做多主导之后，做多主导力量加大，股价加速的品种，而今天加速之前，走势上和一般的反弹股没区别，而走势上看不出，但交易上能量化的很清楚，就是在连续的做多主导。大家手头股票也可以用“博尔量化.net”平台去量化，或许走势上不过就是个小反弹，但背后的做多主导力量，却是十分优势的，有这样的股票，就等于拿到了一个宝，肯定不应该跑的。

大家就自己对号入座的去量化一下交易，最快的办法就是用电脑或者手机，在浏览器里面输入“博尔量化.net”直接去量化，究竟有没有做多主导，做多主导的力量有多强，是不是连续不断，直接量化直接清楚。

重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。

博尔量化.net   平台整理  

2017-01-24
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