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[长线是金] 贵金属交易公司排名2017，国内现货白银交易平台汇总和排名 [复制链接]

chwgengen

红豆币
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发表于 2017-1-24 14:41:56 |显示全部楼层
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现在国内现货白银交易所良莠不齐，在不断爆出现货白银平台骗局的同时，投资者选择一个合法的现货白银平台就尤为重要。在此大田环球小编教您如何挑选合法现货白银平台。

一，查评价

实践出真理，只有真正做过了才有发言权，因此验证方法第二步就是看客户对该现货投资公司的评价。越多好的评论，越能说明这个公司安全可靠。除了客户的，也要查媒体的评价，若知名媒体曝光过其负面新闻，就需要特别小心了。


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二，投资门槛

投资在带来收益的同时，也带来了亏损的风险，因此用于投资的资金最好是非生活非应急的闲置资金，而对于有些朋友而言，这笔资金可能不大，所以在选投资公司时就需要特别注意其投资门槛。另外，对于有测试或学习要求的朋友而言，一个门槛低的投资公司也是十分必要的。


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三，保证金

现货投资是以保证金进行交易的，由于保证金的大小影响着资金利用率与交易杠杆，所以选投资公司时也需要格外注意这一点。尤其是有些投资公司的过市保证金是比即市保证金高的，一旦持仓过市，需小心注意资金是否足以抵抗风险。


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现货白银的交易一分钟可能就是天堂河地狱之差，因此交易平台的快 捷性也是保证你盈利的关键因素，所以要选择手续简单快捷的交易平台，确保自己的利益得到及时保障。大田环球贵金属，出入金严格按照中国农业银行中间价结算，不存在汇率差价，且在出金申请的处理上保证2小时内完成，绝不拖延。


股吧：农业银行 

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