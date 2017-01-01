[长线是金] 贵金属交易公司排名2017，国内现货白银交易平台汇总和排名 [复制链接]

现在国内 现货白银 交易所良莠不齐，在不断爆出 现货白银 平台骗局的同时，投资者选择一个合法的 现货白银 平台就尤为重要。在此 大田环球 小编教您如何挑选合法 现货白银 平台。 一，查评价 实践出真理，只有真正做过了才有发言权，因此验证方法第二步就是看客户对该现货投资公司的评价。越多好的评论，越能说明这个公司安全可靠。除了客户的，也要查媒体的评价，若知名媒体曝光过其负面新闻，就需要特别小心了。



二，投资门槛 投资在带来收益的同时，也带来了亏损的风险，因此用于投资的资金最好是非生活非应急的闲置资金，而对于有些朋友而言，这笔资金可能不大，所以在选投资公司时就需要特别注意其投资门槛。另外，对于有测试或学习要求的朋友而言，一个门槛低的投资公司也是十分必要的。



三，保证金 现货投资是以保证金进行交易的，由于保证金的大小影响着资金利用率与交易杠杆，所以选投资公司时也需要格外注意这一点。尤其是有些投资公司的过市保证金是比即市保证金高的，一旦持仓过市，需小心注意资金是否足以抵抗风险。



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