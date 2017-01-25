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[实战看盘] 数字江恩解盘:2017.01.25（周三）春节前3150区间之上很难突破 [复制链接]

数字江恩88

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发表于 2017-1-24 13:23:46 |显示全部楼层
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奉献一篇价值亿万的“技术概念”

本人总是可以提前预测所有的顶底，包括走势结构的力度。当初大盘2638点位的时候，本人就反复说过2650-2750就是底部区间，而且告诉了大盘是震荡上涨。当初有些技术高手告诉是猴年的”上蹿下跳”行情，只有本人给予了坚决否定。

而3301开始下跌以来，本人一路告诉了3050区间，结局3084+3068+3044完全符合3050区间，而3174的时候，本人告诉大盘很难突破3189点位，结局必须必，上个周我们抄底了3044点位之后，最早告诉大盘反抽到3130-3150区间的，只有本人做到了第一人的预测。而很多名博现在都开始纷纷抄袭本人的预测，本人说什么，他们就说什么。但是其中的走势结构的缘由，只有本人能知道。快过春节了，本人今天就传递一个亿万技术概念的结构。

下面开始技术解盘：

其实大盘已经没什么可说的了，3150区间之上，很难突破，就是突破了上面个3174和3189两个压力位也是重中之重，所以春节最后两天，抄底3044点位后，我认为红包发放反抽高抛是可以的。

走势结构，就是一种轮回，就好比本人的《轮回理论》一样，但是都逃离不了结构，比如说波浪的浪，缠论的比，江恩的循环周期，其实是一样的，总结为量价时空。

但是我们都知道了空间，知道了时间，时间和空间可以形成两种结构，第一种结构江恩已经告诉了，是波动率，可是，这个亿万技术概念还有一种，就是时空形成的时空比值关系，也就是说一个时间等于多少空间，或者说一个空间等于多少时间，这个在爱因斯坦的相对论里面是有解析的，但是这个在股市里面也绝对存在，这个时空波要比波动率更为重要。

其实总结一句话，什么是时空波，就是时空的平衡关系。

至于这个时空波如何数字因子的计算，本人将在VIP课堂进行系统教学。

以上言论发表于2017.01.24
本人的第一本书籍《股票趋势轮回理论》已经上市，大家可以通过正规渠道买回来学习，由浅入深的基础知识都在里面了
本人微信公共号已经开通（szje588），并且本人会在微信公共号上面发表一些技术资料的秘籍，欢迎大家加入关注。欢迎大家转载，本人以后会根据转载数量提供更丰富的技术学习内容…. 将亲自为各位在早上8点到9点30分期间，解答手中个股的技术问题。特别是给精美点赞，留言，转发的股友优先回答问题，（+特别是打赏的将更细致的回答）。欢迎关注留言+提问。 本人的博客，更有每天准确的分时解盘。

详细解盘直接新浪博客<数字江恩>
中国技术解盘第一人，股知道《轮回理论》《太极理论》创始人

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数字江恩88

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发表于 2017-1-25 08:23:55 |显示全部楼层
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年前没必要太拼了
你的发贴数增加了吧，该【升级勋章】了，点这里：）        上善若水股票论坛资讯平台——瞄股财经网

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数字江恩88

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发表于 2017-1-25 08:25:02 |显示全部楼层
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其实除了技术面分析，大家可以看到整个大盘主力资金基本没有动作，如果单纯靠两桶油在拉涨，那么目的性就很明确了
你的发贴数增加了吧，该【升级勋章】了，点这里：）        上善若水股票论坛资讯平台——瞄股财经网

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