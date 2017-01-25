[实战看盘] 数字江恩解盘:2017.01.25（周三）春节前3150区间之上很难突破 [复制链接]

奉献一篇价值亿万的“技术概念”



本人总是可以提前预测所有的顶底，包括走势结构的力度。当初大盘2638点位的时候，本人就反复说过2650-2750就是底部区间，而且告诉了大盘是震荡上涨。当初有些技术高手告诉是猴年的”上蹿下跳”行情，只有本人给予了坚决否定。



而3301开始下跌以来，本人一路告诉了3050区间，结局3084+3068+3044完全符合3050区间，而3174的时候，本人告诉大盘很难突破3189点位，结局必须必，上个周我们抄底了3044点位之后，最早告诉大盘反抽到3130-3150区间的，只有本人做到了第一人的预测。而很多名博现在都开始纷纷抄袭本人的预测，本人说什么，他们就说什么。但是其中的走势结构的缘由，只有本人能知道。快过春节了，本人今天就传递一个亿万技术概念的结构。



下面开始技术解盘：



其实大盘已经没什么可说的了，3150区间之上，很难突破，就是突破了上面个3174和3189两个压力位也是重中之重，所以春节最后两天，抄底3044点位后，我认为红包发放反抽高抛是可以的。



走势结构，就是一种轮回，就好比本人的《轮回理论》一样，但是都逃离不了结构，比如说波浪的浪，缠论的比，江恩的循环周期，其实是一样的，总结为量价时空。



但是我们都知道了空间，知道了时间，时间和空间可以形成两种结构，第一种结构江恩已经告诉了，是波动率，可是，这个亿万技术概念还有一种，就是时空形成的时空比值关系，也就是说一个时间等于多少空间，或者说一个空间等于多少时间，这个在爱因斯坦的相对论里面是有解析的，但是这个在股市里面也绝对存在，这个时空波要比波动率更为重要。



其实总结一句话，什么是时空波，就是时空的平衡关系。



至于这个时空波如何数字因子的计算，本人将在VIP课堂进行系统教学。



以上言论发表于2017.01.24

本人的第一本书籍《股票趋势轮回理论》已经上市，大家可以通过正规渠道买回来学习，由浅入深的基础知识都在里面了

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中国技术解盘第一人，股知道《轮回理论》《太极理论》创始人