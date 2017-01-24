[实战看盘] 每日午盘提示：节前热点接力跑 轮动之前有回补（2017-01-24） [复制链接]

市场重要情况： 在2017年春节前夕，虽然整个市场在这个位置上面继续维持震荡走势，但是这期间市场中相关板块却出现了不同程度的活跃。并且从量化数据的角度来看，这些板块在活跃之前都有着相同的量化特征。今天就把这些板块共同的量化特征给大家进行整理，作为春节之前“奉献”给大家的“特别礼物”。大家也可以直接通过“博尔量化.net”平台，查询大家手中个股的量化数据变化情况。 重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化.net”即可进入“博尔量化.net”平台。查询个股量化数据变化。 市场重要量化数据情况： 回补之后现转机 我们先来看看水泥板块，该板块从1月11日开始跟随整个市场出现了大幅震荡的走势，在短短四个交易日内，整体股价下跌8%。而在1月17日盘中，该板块继续出现低开，通过“博尔量化.net”平台，发现其对应的主导动能数据却出现了明显的变化，之前连续四天都是做空主导，而从1月17日开始主导动能数据转变为空头回补主导。“下跌看回补”，在市场及个股震荡或者下跌的背后，一旦资金性质由做空转变为空头回补主导，说明开始有做空资金进场回补，这个时候一旦后续出现做多力量的介入，往往该类个股或者板块会出现股价转折。水泥板块就是在1月17日出现空头回补主导，连续出现了做多主导，之后五个交易日内股价更是出现了9.4%的上涨，并且该板块还创出了去年12月份以来的新高。 你方唱罢我登场 就在水泥板块持续活跃之后，在1月23日盘中有色金属以及煤炭开采板块在当天市场中紧随其后，出现了活跃的走势。通过“博尔量化.net”平台，关注这两个板块近期的主导动能数据就会发现，与之前活跃的水泥板块有着相同的量化特征。有色金属板块在1月17日、18日和19日连续三天股价在震荡的过程中，出现空头回补主导，之后伴随着做多力量的介入，股价出现2.2%的上涨。而煤炭开采板块也出现了同样的量化特征，在1月23日市场中整体股价出现了1.6%的上涨。 那么在年前还剩下的三个交易日内，还会有哪些行业及板块出现“轮动”？大家接下来需要重点关注前期出现空头回补，甚至是连续空头回补之后出现持续做多主导的个股。从中发现在节前还会出现“轮动”的行业板块机会。可以通过“博尔量化.net”平台进行查询。 重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化 .net ”即可进入“博尔量化 .net ”平台。查询个股量化数据变化。 博尔量化 .net 平台整理 2017-01-24

