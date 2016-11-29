[实战看盘] 数字江恩：中国股市技术解盘第一人！精准狠！牛13！涨停大师 [复制链接]

全国只有本人敢说自己是中国技术解盘第一人，而且必须必的精准。从3301下跌的那一刻，本人就告诉了3050区间有支撑。而3174当时下跌的时候，本人提前公布了100点区间，最低告诉3048点位，而大盘最低是3044只相差4个点。可从跌破3100之下的时候，本人上个周的解盘就反复告诉，春节反抽红包，结局必须必的精准，上周告诉3130-3150区间有压制，如今也抵达了。就这，精准狠，牛13！！





闲来无事，翻阅了下自己曾经的解盘，如何看看怎么精准狠吧！！



大盘最高点3301，而本人提前成功预测3299有强效压制，差距两个点。

《数字江恩解盘2016.11.29（周二）3299有强效压制，3239有》点击进入



而在12月06日，本人告诉3301的下跌形成新的下跌模式，大盘只有下跌结构的反抽，没有反弹

《数字江恩解盘2016.12.06（周二）时空节点扩展下跌已经成立》点击进入



而大盘第一次抵达3100区间之下，本人就告诉，大盘3068和3684的反抽第一步，只是3189点位之下

《数字江恩解盘2016.12.22（周四）反抽扩展高度第一步3189之下》点击进入





股知道理论--《轮回理论》《太极理论》两部分，数字江恩：股知道理论创始人



可以这样说，本人可以预测顶底区间，只要是跟踪本人博客的人都知道，逃顶+抄底的技术是无敌的。这里包含了江恩的循环技术+波浪结构的数字理论。甚至最近本人研究的缠论扩展结构和扩张结构的数学关系，本人也在最近给完全破解了。那么这个技术不可以公开世面，可是大盘在2015年的股灾，股民的教训是深刻的，本人也深知大家的感受，所以本人会在最近VIP课堂用三个月的时间来公布+讲解+技术分析这些最顶级的技术。



这里可以说本人的这些技术，只要你学会了，不论牛熊都可以提前预知顶底区间，能够非常顺利的掌握分析出来顶底，并且保证学会+学懂。只要你肯学习，特别是学过一些缠论或者波浪理论的股民，这是一次千载难逢的机会。本人这里可以给你一个保票，就是让你彻底学会+学懂股市技术。而且本人会运用数字因子的结构关系，来判断大盘的顶底，级别的升级结构。



最后想说这些技术，本人只在VIP课堂进行讲解，每天运用分析大盘的技术来进行。只要进入课堂的这些知识都会保证让你学会 学透 学懂，之后会反复进行讲解。

详细解盘直接新浪博客<数字江恩>

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了解从关注开始，一定会让你不虚此行

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