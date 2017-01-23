[实战看盘] 每日收盘提示：最新官方数据出炉，这个危机已经到来了!（2017-01-23） [复制链接]

市场重要情况：

这是一个严肃的话题，1月20日国家统计局网站发布消息，公布了2016年中国大陆人口的部分数据。人们好奇，“全面二孩”第一年，中国人口究竟会不会像早前各方预计的那样，出现一个生育堆积集中释放的高峰，达成2000万的新出生人口预测数目？

房价越高，生育率越低？

全国妇联一项调查显示，半数以上一孩家庭不想要二孩。在城市，这一比例超过 60% 。教育、医疗卫生、生活环境等公共服务资源状况和家庭状况，是影响生育二孩的重要因素。适龄夫妇生育二孩，首先考虑的就是经济成本和时间成本。数据显示，房价飙升的一二线城市，生育率极低，例如北京上海的生育率分列全国倒数一、二位。抛开高昂的经济成本不说，时间成本更加令人担忧。

对于市场 这两天的迅猛反弹不是偶然，整个 A 股市场，很有可能遭遇一股巨量的资金冲击波。盘中有色、水泥等资源股的行动已经是冰山露了一脚。接下来大家可以，先上一下“博尔量化 .net ”平台，然后量化清楚自己关心的股票，有多大吸金能力，吸金能力足的股票，后面的表现很可能大大超出预期。

重要提示：通过电脑或者手机的浏览器，输入“博尔量化 .net ”即可进入“博尔量化 .net ”平台。查询个股量化数据变化。

市场重要量化数据情况：

之所以这么说，大家可以算笔账，这四天央行投放了 1 万亿流动性，家喻户晓。派什么用处大家也知道，春节前会集中用钱。但需要 1 万亿吗？这就难说了。去年春节的 2 月，总消费额 7540 亿，今年就算再有提升， 8000 多亿也顶天了。光新增就 1 万亿，还不算存量，多出来的钱短期去哪里？楼市、债市、汇率基本都看不到出路，也就刚调整下来的股市了。

现在如果不是超过 3000 只股票，那真是随便买一个就行了。但心在股票太多，你不去甄别股票的吸金能力，钱再多也填不满 A 股，运气一差，就与上涨无缘。而一个股票有吸金能力，交易行为上是会有充分体现的，最显著的一种就是连续的低吸，展现出来的就是空头回补连续的主导交易，然后突然做多主导出来就一下子上去。下面几个股票就是如此。

这种交易状态别后的道理很简答，跌下来有人愿意不断的买当然是好事，至少说明很有吸引力。那接下来资金涌入，这样的股票当然非常值得关注。所以眼下通过“博尔量化 .net ”平台，去量化清楚最近这几天有没有连续的空头回补主导，有的话肯定需要特别的关注。

最近也是不少的，大家手头股票要是涨的不多，也最好自己去用“博尔量化 .net ”平台去量化出来都是做多主导，哪怕涨的慢，都是好的，主动权都到了多头手里，那随时可能一把加速。

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