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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 数字江恩解盘:2017.01.23（周一）精准狠！
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[实战看盘] 数字江恩解盘:2017.01.23（周一）精准狠！ [复制链接]

数字江恩88

红豆币
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发表于 2017-1-22 08:24:35 |显示全部楼层
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路遥知马力，日久见真功。

什么才是神一样的解盘，上个周，本人只反复说过三句话，第一：有春节反抽行情。第二：别在3100点位之下割肉。第三：大盘呈现3130-3150压制。而我当初给出大盘可以跌破3068点位，抵达3048点位区间，大盘最低点是多少，就是3044点位，牛13！！

而本人的第一+第二+第三，哪一点不是提前预测，按照本人操作，至少本人的学员，3044的反抽，很多人都赚了5个点以上的收益，而002302更是连续两个涨停，牛13！

下面开始技术解盘：

本人当初预测了3301的下跌那一刻，就让大家关注3050区间，结果不论是3084还是3068还是3044都符合3050区间的结构支撑，当初本人的解盘都有证明。而现在想说，大盘春节之前，想突破3200是非常困难的，就是突破3150点位之上，都要下一番苦功，所以本人早就给定义，春节前的红包就是反抽的红包，连反弹的红包都很困难。

这里大盘抵达3130-3150区间之后，大盘必须关注三点，第一放量，第二力度，第三证券板块，因为反抽扩展，证券不出力，那么只有反抽震荡，就不可能形成反弹。至于力度和放量的标准，本人会在VIP课堂进行讲解。

以上言论发表于2017.01.21

本人的第一本书籍《股票趋势轮回理论》已经上市，大家可以通过正规渠道买回来学习，由浅入深的基础知识都在里面了
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中国技术解盘第一人，股知道《轮回理论》《太极理论》创始人
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