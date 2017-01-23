[实战看盘] 数字江恩解盘:2017.01.23（周一）精准狠！ [复制链接]

路遥知马力，日久见真功。



什么才是神一样的解盘，上个周，本人只反复说过三句话，第一：有春节反抽行情。第二：别在3100点位之下割肉。第三：大盘呈现3130-3150压制。而我当初给出大盘可以跌破3068点位，抵达3048点位区间，大盘最低点是多少，就是3044点位，牛13！！



而本人的第一+第二+第三，哪一点不是提前预测，按照本人操作，至少本人的学员，3044的反抽，很多人都赚了5个点以上的收益，而002302更是连续两个涨停，牛13！



下面开始技术解盘：



本人当初预测了3301的下跌那一刻，就让大家关注3050区间，结果不论是3084还是3068还是3044都符合3050区间的结构支撑，当初本人的解盘都有证明。而现在想说，大盘春节之前，想突破3200是非常困难的，就是突破3150点位之上，都要下一番苦功，所以本人早就给定义，春节前的红包就是反抽的红包，连反弹的红包都很困难。



这里大盘抵达3130-3150区间之后，大盘必须关注三点，第一放量，第二力度，第三证券板块，因为反抽扩展，证券不出力，那么只有反抽震荡，就不可能形成反弹。至于力度和放量的标准，本人会在VIP课堂进行讲解。



以上言论发表于2017.01.21



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