刘挪薇：1.20原油操作建议，油价或逆势而上晚间聚焦特朗普就职典礼 [复制链接]

刘挪薇：1.20原油操作建议，油价或逆势而上晚间聚焦特朗普就职典礼



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



如果说成功是彼岸，所有航行的人其实都看不到，能看到的一定是小河沟。成功，其实薄如一张纸，穿过了你才会知道，但是，在没有抵达之前，它是那么遥远！许多人都是在九十步之后倒下的。九十步之后，每一步都比之前所有的步履更艰难。





挪薇——1.20消息面：



周四(1月19日)17:00，国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告。月报显示，12月欧佩克原油产量下滑32万桶/日至3309万桶/日。其中，沙特12月原油产量为1048万桶/日，较上月有所下滑，但月报公布后油价反应平淡。油价涨逾3%，美元对多种主要货币汇率下跌。美元走弱增强了以美元计价的石油的投资吸引力，支撑国际油价上涨。有消息称沙特阿拉伯将在2月份减少对亚洲的石油出口，该消息在当天也提振了国际油价。



美国经济危机四伏：特朗普一边计划扩大财政支出，投入四万亿美元，另一边却希望减税5000亿美元，两者无疑构成逻辑上的矛盾，对美国zheng.fu的财政状况更是巨大挑战。目前美国zheng.fu债务高达20万亿美元，节流的同时扩大支出，无疑极有可能导致债务泡沫破裂。



挪薇——1.20原油技术面分析：



原油价格周四日线小幅收阴，但是暂缓周三的跌势，目前油价持稳于52美元上方交投；日线上k线运行于布林带中轨下方，布林带持平运行，上方压力位置关注中轨线52.7美元附近；支撑关注下轨线51美元关口；KDJ向上发散，MACD双线勾头向下延伸，绿色动能走平；技术面4小时图上，k线位于布林带中轨上方，短期支撑关注中轨线52美元一线；KDJ向上发散，MACD双线勾头向上，红色动能增强；挪薇薇#心lnw6668综合来看，油价目前已处于相对较低的位置，预计油价上涨概率较大，操作上挪薇建议低多为主。





挪薇——1.20原油操作建议：



1、建议52.7美元做空，止损53美元，目标52美元；



2、建议51美元附近做多，止损50.7美元，目标52美元；



若行情变化务必及时调整做单策略，若需更多资讯解析实盘解答，精准点位建议可提前联系刘挪薇策略指导3114694247，薇信lnw6668，VIP实仓喊单群：188964664 贵宾号(669)



挪薇——1.20静待有心人：



水满则溢，月满则亏，自满则败，自矜则愚，回避现实的人，未来将更加不理想，市场洗刷，唯强者风采主流而行已经成为常态，当很多人看空的时候依旧，市场多变，逆，可能多头正即将要到来，多空的快速转换，总是令人措手不及，强弱的转换只在那一瞬间，交易就是要做对的事情，把事情做对，跟对人，才能做对事。人生，有纠结有释然，有选择也有割舍，即便万般的无奈也是美丽的期待。大多数的人做事没有成功是因为缺少做的魄力，缺少拼搏的勇气。成功必须要肯定，而不是摇摆不定。





为什么你一直没有赚钱?有人说我没有技术.有人说:我没有能力更有人每天找借口我没有时间或者我考虑考虑这些都错。受人之鱼不如授之以渔，给人钱财是下策!给人能力是中策！给人思路是上策！行动决定生存的状态！心态决定看世界的高度。在市场我们最缺什么：没技术可以学习技术，没能力可以培养能力，没方案可以协商方案，怕的就是有的人已经感觉自我良好，听不进去别人任何建议，有时候觉得亏一点没什么，长期保持这种自以为是的态度在放纵自己，回头你会发现，留下的只是深深的忏悔和遗憾。相见便是缘分，多一个朋友多条路，在投资路上挪薇薇#心：lnw6668相信你需要这样的朋友作伴，无论你现在操作的状况好与否，都可以关注挪薇获取更多的财经资讯和实时行情分析。



若行情变化务必及时调整做单策略，若需更多资讯解析实盘解答，精准点位建议可提前联系刘挪薇策略指导3114694247，薇信lnw6668，VIP实仓喊单群：188964664 贵宾号(669)





撰写：刘挪薇；多家财经网站特约撰稿人，对市场动向，行情走势规律小有研究。挪薇投资格言：投资如出海，避险才安全！海底的沉船都有一堆航海图。交易成功最重要的因素并不在于用的是哪一套规则，哪一张航海图，而在于你的自律功夫，在于你是否懂得最佳的避险方案。