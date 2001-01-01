[技术分析] 谭灿芸：原油投资看对行情却输在盈利上？有什么蹊跷？ [复制链接]

谭灿芸：原油投资看对行情却输在盈利上？有什么蹊跷？ 多空的博弈其实没有好坏之分，就怕入场后见异思迁，心猿意马!每一次的交易就像学游泳，不在江河之中沉浮几次，什么也学不会;如果错了一次入场的良机，就把它忘记，不要天天挂念去年在某个点位没做!心无杂念方可容纳百川!风有风的自由，云有云的温暖，每个人都有自己的判断和思路，任何一个人都有犯错的时候，不过，留下来的只是那些在错的时候懂得舍弃，没有一味盲目执着的人，走的却是那些不撞南墙不回头的偏激者! 原油投资很火爆，人人也都说原油投资很赚钱。为什么那么多人炒石油看对了行情却输了盈利呢? 一、建仓的时机 原油市场风云变幻，有时候我们虽然趋势是看对的，但是行进过程中是波浪式的，震荡中夹杂着修正波，也就是说长期，中期，短期的趋势可能并不一致，例如:趋势是长空，但一个大反弹波就足以让仓位受到极大亏损，以致于被迫止损出场或断头阵亡，所以即使看对趋势，没掌握到波动的节奏，依然可能会发生亏损。 解决方法：顺势而为，在合理的点位建仓，掌握波动的节奏，当趋势不明确时还可以分批建仓。 二、资金管理的问题 原油投资实际操作的过程中，可能一笔单子就是10手，因为手数太多，造成只要跌个100点，亏损金额可能就很大，心理的恐惧感会提高，最后因为亏损压力过大而容易选择止损。或者因为加仓单子点数位置太近，造成行情一反转，造成总仓位的单子发生亏损，仓位太多的压力将会使得交易者忧虑，恐惧，最后受不了压力，选择减仓而发生亏损。 解决办法：注意控制仓位，每次开仓时不超过总资金的30[%]，最多在50[%]以内，这样可以防止补仓或其它特殊情况的发生。 三、赚小赔大 赚钱的单子很快就获利了结，但赔钱的单子却熬到受不了才止损，一般交易者获利都是去头去尾的一小段，亏损却是从头到尾扎扎实实的一大段，以致于一段时间过后，赚的永远无法弥补亏损的金额，正确的做法应是让利润持续而控制亏损。 解决办法：例如开仓10手多或空后，行情还在朝不利方向走，设定止损点，到了无条件出局，若对了到压力位置，主动减仓一半，留一半在保本的前提下，就死拿，也是大家说的让利润奔跑。 最后对大家想说的是不管从消息面还是技术面，一切的趋势都是非常明显的，做原油投资交易无非就是顺势而为。 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935

