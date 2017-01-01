周线收官-谭灿芸：原油白银午间操作建议，后市是涨或跌？ [复制链接]

周线收官-谭灿芸：原油白银午间操作建议，后市是涨或跌？ 有多少人，最大的悲哀是迷茫地走在路上，看不到前面的希望;有多少人，最坏的习惯是苟安于当下的小利，不知道真正投资的方向。当你能控制自己的情绪时，你就是优雅的;当你能控制自己的心态时，你就成功了。我曾不止一次的说过，智商绝对不是决定盈利的根本因素，而情商往往却是成败的关键。面对琢磨不透的行情，不要抱怨，你缺少的只是一个给你指路的明灯，你需要的只是一个谭灿芸。 很多朋友目前依然维持亏损的状态，却很少有人去改变。如果你不愿意改变，说明你伤的还不够深。有些人也抱有这样一种想法，现在亏就亏吧。快过年了，也没多少精力去操作，还有一点本金看有没有机会搏一搏。赚了就赚了，亏了也就认命。我想绝大多数朋友都有这个想法，今年就这样吧，明年开年再找一个好的老师，负责人的老师，能带我赚钱的老师好好做。可你曾想过，正是你的犹犹豫豫，你的畏首畏尾让你错过了一次又一次的机会?为什么就不乐观些呢，这几天好好做，和家人开开心心的过年。有的人亏了，可能连和家人说话的底气都没了。我很能够理解大家的心情，亏怕了。做单怕不做单也怕，这就在于你的选择，有的人似乎慢慢的已经忘了自己来到这个市场的初衷。就是赚钱，其它都是虚的，一分钱都没赚到，天天提心吊胆的拿单子过日子，有意义吗?自己好好想想吧!



===1.20原油白银趋势分析及操作思路=== 原油方面 周四原油开盘52.19美元/桶，最高触及52.62美元/桶，最低下探52.06美元/桶。亚欧盘原油行情表现的比较平淡，油价小幅上涨，晚间原油维持震荡格局，油价下探52.16低点后反弹，上探52.62高点再次回落，凌晨的EIA数据利空，油价大幅回落，下探51.81低点反弹。日线级别布林带张口运行，K线运行于布林带中轨，MACD双线于零轴上方死叉运行，绿色能量柱缩量，KDJ三线向下拐头有聚合迹象，今日重点关注52.75阻力突破情况。 原油做单操作策略： 油价回调至52.00/52.10做多，止损0.4美元，目标看52.65/52.75，突破52.75上移至53.00附近。 若油价在52.75附近受阻，可在52.65/52.75做空，目标看52.00/52.10，破52.00下移至51.70附近。 白银方面 周四白银开盘17.05美元/盎司，最高触及17.12美元/盎司，最低下探16.86美元/盎司，亚欧盘白银震荡下行，早间银价先后两次上冲17.12高点均遭打压，银价大幅回落，下探16.93低点反弹，欧盘银价再次跳水，刷新日内新低16.86，晚间白银延续震荡趋势，银价在16.75/17.05区间来回震荡。日线级别布林带张口运行，K线运行于布林带上轨，MACD双线于零轴上方金叉运行，红色能量柱增量，KDJ三线下拐聚合，今日重点关注17.15阻力位突破情况。 白银做单操作思路： 银价回调至16.80/16.85做多，止损0.2个点，目标看17.05/17.10，突破17.10上移至17.15附近。 若银价在17.10附近受阻，可在17.05/17.10做空，目标看16.85/16.90，破16.85下移至16.75附近。 灿芸想说的是暂时的亏损并不可怕，但应分析原因，吸取教训，把它当作借鉴，以免重蹈覆辙！如果你还在亏损，请找原因，如果你每天除了套单还是套单，除了亏损还是亏损，找我，即使失去一切，至少还有一个期望等待着你，相信成功能从我们的结识开始！ 文/谭灿芸（V-xin:tcy90935/Q909351735)

