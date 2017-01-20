[实战看盘] 每日午盘提示：惊天的年终奖！银行炸了！证券？（2017-01-20） [复制链接]

市场重要情况：

近日，有消息称，有平安银行员工年终奖只拿到1.5元，有些员工甚至没有年终奖。对此，一位平安银行外勤部门员工向记者表示，自己所在的外勤部门1月上旬发了年终奖，相比2015年有所减少。平安银行总行相关人士则回应称，年终奖个体之间差异很大，跟所在的部门、分行都有很大关系，如果分行亏损，可能员工的年终奖就会很少或者没有。



从多家银行员工了解到，员工收入减少这一现象，如今在不少银行都存在。西南地区某农商行基层员工表示，2015年尚能拿到一万元年终奖，而2016年已经确定取消了年终奖。由此可见，相比往年的诱人年终奖，对于一些银行员工来说，2016年可谓是悲伤的一年。



整个市场在震荡背后，再次出现前期做空资金重新进场迹象，这种特征称之为“空头回补返场”，通过“博尔量化.net”平台，可以关注年前场内个股被资金关注的情况。



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市场重要量化数据情况：

2017年伊始，沪深两市再现举牌潮。1月份以来已经有6家上市公司被举牌。一场轰轰烈烈的个股举牌大戏，在2017年市场中刚刚开始拉开了帷幕。



说到“举牌概念”的个股，作为投资者朋友自然而然会联想到在2016年6月份市场中，恒大举牌收购嘉凯城（000918）的事情。而当时就是因为该股有着所谓的“举牌概念”，其股价在两个月左右的时间内，从5元左右一路飙升到13元附近，整体涨幅超过130%。并且从“博尔量化.net”平台中该股的量化数据情况来看，从2016年6月16日开始，其主导动能数据就明显呈现红黄连续主导的迹象，这说明在这个位置上面开始不断有做多资金进场，并且做多动能的力度还是不断放大，一路推升股价的上涨。







此外还有仰帆控股（600421）在浙江恒顺投资及其一致行动人上海天纪投资自2015年8月份首次举牌该股以来，截至1月11日公告日，已累计持有公司4890万股，占公司总股本的25%。但是从“博尔量化.net”平台中最近几个交易日该股的主导动能情况来看，却呈现连续做空主导迹象，股价在1月19日盘中还出现了跌停。







更多举牌个股的量化数据情况，可以通过登录“博尔量化.net”平台进场及时查询，看清动能数据之后再进行下手操作。



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博尔量化.net 平台整理

2017-01-20

